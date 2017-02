El creixement de l´economia catalana s´enfila al 3,5% el 2016

L'economia catalana va tancar el 2016 amb un creixement del 3,5%, una dècima més que el 2015, gràcies al dinamisme de la indústria, que ha registrat un creixement del 5,2% (2,5 punts percentuals més que l'any anterior), segons l'estimació d'avanç del PIB que elaboren l'Idescat i el departament d'Economia i Hisenda. El quart trimestre del 2016, el creixement intertrimestral és d'un 0,6%, una dècima menys que el trimestre anterior, però enmig d'una tònica de creixement elevat, que situa la taxa interanual d'aquest darrer trimestre en un 3,1%. Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement de la indústria el 2016 se situa en un 5,2%.

El resultat interanual està per sobre de la mitjana europea que, segons dades difoses per l'Eurostat, situen el creixement de la zona euro el quart trimestre en un 1,8% i el del conjunt de la UE en un 1,9%. Al seu torn, segons les dades de l'INE, l'economia espanyola va créixer el darrer trimestre un 3,0% i, en mitjana del 2016, un 3,2%. Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement a la indústria el 2016 se situa en un 5,2%, el creixement més elevat de la indústria a Catalunya des de l'any 2000, a excepció dels del 2010, molt influïts pel rebot posterior a l'enfonsament del 2009. Com els darrers anys, el sector industrial català està per sobre del creixement mitjà espanyol i del de la zona euro.

Les agrupacions sectorials on la producció industrial mostra un comportament interanual més positiu són l'agrupació de tèxtil, confecció, cuir i calçat, la de maquinària i equips mecànics, aigua i la de productes farmacèutics.