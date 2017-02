Un grup italià compra per 90 milions el fabricant banyolí de bombes Inoxpa

«L'adquisició d'una empresa sòlida i internacional com Inoxpa amplia notablement el quadre sinèrgic i l'horitzó de les oportunitats en el mercat alimentari, de la cosmètica i farmacèutic», assenyala Fulvio Montipò, president i conseller delegat de la multinacional italiana Interpump Group que, des de fa molt pocs dies, és la nova propietària del fabricant banyolí de bombes i vàlvules de precisió per a la indústria. Inoxpa, empresa fundada el 1972 per Candi Granés –que va traspassar el 25 d'abril de 2016, a l'edat de 70 anys– en un vell taller del carrer Girona de la capital del Pla de l'Estany ja ha informat a la plantilla de la nova situació de la companyia. Interpump precisa en un comunicat al web corporatiu que ha desemborsat uns 90 milions d'euros –«76 en concepte de valor d'empresa més un efectiu net de 14 milions»– per garantir-se el control del 100% de la firma banyolina.

«L'adquisició amplia i integra de manera important els productes de la divisió Acqua» que abarca «una vasta gamma de bombes, vàlvules, mescladors, plantes de procés i accessoris», informa Interpump. Segons el nou propietari Inoxpa –que té 20 filials repartides per 18 països– va tancar l'any 2016 amb una facturació de 60 milions d'euros i amb un benefici brut d'explotació (Ebitda, de les sigles en anglès) d'11,5 milions, «proper al 19,3% de la facturació». El 2015 Inoxpa tenia una plantilla de 617 empleats, dels quals 135 treballaven a la planta de Banyoles. Fonts del departament de Màrqueting de l'empresa van assenyalar ahir que la direcció farà la valoració pertinent de l'operació en un comunicat corporatiu. També ahir Interpump Group tenia previst celebrar una conferència telefònica «reservada a analistes financers i inversors institucionals» per analitzar la nova adquisició.



El productor mundial «més gran»

Interpump Group, amb seu a San Ilario d'Enza –un poble de prop de 10.000 habitants de la província italiana de Reggio Emilia, a la regió d'Emília-Romanya–, es presenta com el «productor mundial més gran de bombes de pistons professionals d'altra pressió» i com «un dels principals grups que operen en el mercat internacional del sector de l'oleodinàmica». Fundat l'any 1977 per Fulvio Montipò, el grup, integrat per 27 empreses, cotitza a la Borsa de Milà i té presència en una dotzena de països, entre els quals es compten els Estats Units, el Canadà, Brasil, Xile, Sud-àfrica, Austràlia, Nova Zelanda, l'Índia, la Xina, el Regne Unit, Alemanya, França i Espanya, entre d'altres. Són «líders mundials» en la fabricació de premses de força d'oli per a vehicles industrials i també elaboren cilindres oleodinàmics, components, vàlvules i guarnicions. Amb la compra d'Inoxpa, Interpump fa un pas més en la seva estratègia d'expansió internacional. En aquest context, el gegant italià del sector anunciava a finals del mes de gener la compra del fabricant de tubs i guarnicions oleodinàmiques britànic Bristol Horse Ltd. –que el 2016 va facturar 2,6 milions d'euros– a través de la filial que Interpump té al Regne Unit.



ADN exportador

De la seva banda, el 75% de les vendes d'Inoxpa tenen lloc en el mercat internacional; aquest grup empresarial, mereixedor del Gran Premi Príncep Felip 2010 a la Competitivitat Empresarial en l'àmbit de la petita i mitjana empresa, es dedica a la comercialització de components d'acer inoxidable (bombes, agitadors, mescladors i vàlvules, entre d'ells) i a la gestió de processos i de serveis en cinc sectors industrials: l'alimentari, el cosmètic, el farmacèutic, l'enològic i, en menor mesura, l'oleícola. Inoxpa té delegacions a Rússia i Algèria i centres productius als Estats Units, Sud-àfrica, Austràlia, França, Itàlia, Escandinàvia, Anglaterra o Portugal.