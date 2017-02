Posar preu a un lloguer no és una tasca fàcil. Molts propietaris dubten sobre la quantitat a la qual han oferir el seu habitatge per no perdre diners i aconseguir, alhora, els millors inquilins. Joaquín Mencía, CEO d'una companyia de lloguer estudiantil a Espanya, assegura que "tot i que els principals factors que determinen el valor d'un allotjament són la seva situació, la ubicació i els metres, hi ha altres paràmetres menys objectius que s'han de tenir en compte a l'hora d'estipular el preu ".

Un dels factors més determinants per marcar un preu és la zona on es troba l'habitatge ja que això suposa, aproximadament, un 40% del valor del lloguer. Per norma general, els habitatges cèntrics solen ser més cars que la resta. Molts inquilins prefereixen la comoditat que dóna viure al centre de les ciutats enfront d'altres detalls com l'estat de l'habitatge. "Per exemple, el preu mitjà per habitació en el barri d'Usera a Madrid és de 332 euros, mentre que a Sol és de 478 euros". No obstant això, dins d'un mateix barri o districte poden donar-se moltes diferència de preu, "per això el primer que ha de fer un propietari és informar-se sobre quant costa llogar un habitatge de similars característiques a la seva en la seva mateixa zona per fer-se una idea del preu mitjà", conclouen.

Els metres de l'habitatge també són importants a l'hora de fixar el lloguer atès que es calcula que, aproximadament, el 30% del preu pot correspondre a l'espai del que disposa l'immoble. Si l'habitatge que penses llogar està per sobre de la mitjana del barri, el teu pis costarà més ja que els preus de lloguer habitualment es fixen pels metres quadrats i els metres útils de què disposa.

L'estat de l'habitatge pot fer que hagis de rebaixar o pujar el preu. Per exemple, si has actualitzat el teu immoble hauràs de reflectir-ho en el preu, incrementant al voltant d'un 10%. Això també s'aplica si has renovat les instal·lacions com l'aigua, el terra, les parets per contra, si el teu habitatge es troba en pitjors condicions que les de la resta que es lloguen per la teva zona, hauràs de rebaixar el preu, entre un 3% i un 5% com a mínim.

Habitualment, els habitatges exteriors es paguen més cares que les interiors. A l'hora de fixar el preu del lloguer també has de tenir en compte la planta en què es troba l'habitatge, si es tracta d'un edifici, i les vistes. De mitjana, es calcula que un àtic costa un 10% més que la resta d'habitatges del mateix bloc.

Serveis extra de l'habitatge com, per exemple, ascensor, porter, piscina o garatge suposen un valor afegit pel que el lloguer del teu immoble pot créixer al voltant d'un 5% o 10%.

Demanda d'inquilins. Que el barri on es troba l'habitatge sigui dels més demandats també influeix a l'alça en el preu. Fins i tot si l'habitatge no disposa de grans comoditats o extra, una elevada demanda permet als propietaris llogar a preus una mica més elevats.

Llogar ràpid. Per contra, si el que vols és llogar ràpid el teu immoble el més recomanable és que baixis una mica el preu i que aquest es trobi per sota de la mitjana. Així diràs l'atenció dels potencials llogaters.