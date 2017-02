UGT de Girona detecta un augment d'immigrants que treballen en l'economia submergida per «sobreviure»

UGT ha detectat un augment "alarmant" de persones immigrants que treballen sense contracte a les comarques gironines en els últims quatre anys. Segons les dades recollides per l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC), una entitat vinculada al sindicat, un 26,7% dels atesos que tenien feina l'any 2016 ho feia en l'economia submergida, una dada que contrasta amb el percentatge del 2013, que era del 13,9%. El secretari general del sindicat a Girona, Xavier Casas, subratlla que ho fan empesos per la "desesperació" i per poder "sobreviure", ja que prefereixen treballar sense contracte malgrat que això els impedeixi regularitzar la seva situació. Una altra dada preocupant, segons el sindicat, és l'augment de persones que no han pogut renovar el permís de residència perquè s'han quedat sense feina, una situació que també afecta als fills i parelles. L'any 2016 van detectar 46 casos però alerten que la xifra és molt més alta perquè n'hi ha molts que no demanen ajuda per por. L'AMIC va atendre en total 577 persones, un 4% menys que el 2015.