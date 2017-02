Augment «alarmant» dels immigrants que treballen sense contracte, segons UGT

El sindicat UGT detecta un augment «alarmant» de persones immigrants que treballen sense contracte a les comarques gironines en els últims quatre anys. Segons les dades recollides per l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (Amic), una entitat vinculada a UGT, el 26,7% de les persones que va atendre l'any passat treballaven en l'economia submergida, una proporció que contrasta amb la del 2013, que era del 13,9%. El secretari general del sindicat a Girona, Xavier Casas, subratlla que aquests treballadors recorren a l'economia submergida empesos per la «desesperació» i per poder «sobreviure», ja que prefereixen tenir feina sense contracte malgrat que això els impedeixi regularitzar la seva situació.

Una altra dada preocupant, segons el sindicat, és l'augment de caps de família que no han pogut renovar el permís de residència perquè s'han quedat sense feina, una situació que també afecta als seus fills i parelles. L'any 2016 Amic va detectar 46 casos d'aquests, però l'associació alerta que la xifra és molt més alta perquè hi ha molts afectats que no demanen ajuda per por. L'Amic va atendre en total 577 persones, un 4% menys que el 2015.

Des dels serveis d'assessorament de l'Amic, operatius un cop per setmana a la seu d'UGT a Girona, es van respondre 824 consultes durant el 2016. En total van ser ateses 577 persones, un 4% menys que el 2015, quan van ser 604. Per tipologies, les consultes més freqüents estaven relacionades amb el tràmit d'arrelament (34%), de renovació (23%) i de sol·licitu de la nacionalitat (12%).

Pel que fa al perfil dels usuaris, el 59% eren homes i el 41% dones, d'edats compreses entre els 25 i els 64 anys. Més de la meitat dels atesos tenien estudis secundaris i més d'un 20%, bàsics. Pel que fa a les nacionalitats, gairebé un 60% eren marroquins i un 15% d'Hondures, seguits a distància d'altres països com ara Gàmbia o Senegal (menys del 5%), entre d'altres. Del total d'atesos, la majoria vivien al Baix Empordà (54%) i al Gironès (37%).

En aquest context, una dada que preocupa a UGT és l'increment de persones ateses que es troben en situació irregular. L'any 2016 aquest col·lectiu representava el 41% dels atesos, mentre que l'any 2013 eren només el 21,6%; és a dir, en quatre anys el percentatge s'ha doblat. Per altra banda, el sindicat també fa èmfasi en el grup d'usuaris que estan en situació d'irregularitat sobrevinguda, persones que no han pogut renovar el permís de residència perquè han perdut la feina i no poden complir els requisits econòmics i socials.