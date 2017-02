Els Granés, decidits a crear una fundació social amb els diners de la venda d'Inoxpa

Una de les conseqüències de la venda del fabricant banyolí de bombes i vàlvules de precisió per a la indústria Inoxpa a la multinacional italiana Interpump Group serà, segons va informar ahir l'empresa del Pla de l'Estany, la posada en marxa d'una fundació privada amb «finalitats socials». Es tracta d'un projecte que era «un dels anhels» del fundador d'Inoxpa, Candi Granés –que va morir l'abril de l'any passat– i que ara la seva família, un cop tancada l'operació amb Interpump, volen impulsar. El gegant italià, primer fabricant mundial de bombes de pistó d'alta pressió, anunciava recentment l'adquisició d'Inoxpa per 90 milions d'euros.

El grup Interpump està registrat a la Borsa de Milà i la seva divisió d'«aigua a pressió» l'ha convertit en el fabricant líder de bombes de pistó d'alta pressió (marques principals: Interpump, Pratissoli, Hammelmann, NLB); també produeix i comercialitza components hidràulics a tot el món.



Aposta per les adquisicions

Del 2010 al 2015 Interpump va duplicar amb escreix les seves vendes, que s'estimen en més de mil milions d'euros per aquest 2017, el 80% de les quals es fan fora d'Itàlia, segons va informar, ahir, Inoxpa. En aquest context, el grup té un historial d'adquisicions en ambdues divisions que han resultat «tot un èxit», i compta amb un model d'integració que conserva l'estructura, la marca i els negocis de les companyies adquirides, alhora que» les ajuda a augmentar» el volum de negoci i els beneficis, apunten dels del grup empresarial amb seu a Banyoles. Així, l'adquisició d'Inoxpa constitueix un nou pas important d'Interpump per introduir-se en el sector alimentari, farmacèutic i cosmètic, després de l'adquisició del fabricador d'homogenitzats Bertoli, l'any 2015.

Fulvio Montipò, fundador de Interpump en 1977 i actual president i CEO, afirma: «Aquesta adquisició contribueix a una sinergia que amplia el nostre ventall d'oportunitats al mercat de l'alimentació, la farmàcia i la cosmètica. Estem convençuts que estimularà encara més el creixement de Inoxpa, alguna cosa que ja han experimentat moltes de les companyies que adquirim en el passat».

El grup banyolí va aconseguir uns ingressos de gairebé 60 milions d'euros l'any 2016, un increment propiciat l'obertura de nous mercats en economies emergents. En l'actualitat, Inoxpa exporta a l'estranger més del 80% de les seves vendes. «La inversió contínua en recerca de nous productes, desenvolupament i innovació (R+D+I) ha estat clau per a èxit de la marca a nivell mundial», assenyalen des de la companyia.



Capacitat d'expansió

Com a empresa del conglomerat d'Interpump Group, Inoxpa comptarà «amb les capacitats necessàries per a la seva expansió i creixement continus i per convertir-se un dels líders del sector alimentari», afirmen des de la companyia gironina. Fundat l'any 1977, Intermpump Group, integrat per una trentena d'empreses, té presència en una dotzena de països, entre els quals es compten els Estats Units, el Canadà, Brasil, Xile, Sud-àfrica, Austràlia, Nova Zelanda, l'Índia, la Xina, el Regne Unit, Alemanya, França i Espanya, entre d'altres.