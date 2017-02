L'OCU denuncia que Vodafone vol cobrar 2,5 euros per parlar amb un teleoperador

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha considerat avui que la decisió de Vodafone de cobrar 2,5 euros per cada trucada al seu servei d'atenció al client que sigui atesa per un teleoperador per a la resolució de determinats tràmits perjudica especialment a la gent gran.

"Suposa un clar perjudici per als clients, sent els més afectats aquells en menor mesura familiaritzats amb l'ús d'internet, com la gent gran", ha explicat l'OCU en un comunicat.

La "suposada millora en la qualitat del servei a través de la via telefònica" no es realitza prenent mesures internes per incrementar la satisfacció de l'usuari, sinó "penalitzant al client i desprotegint especialment a determinats col·lectius no usuaris de noves tecnologies", ha afegit.

Per la seva banda, UGT ha recordat en una nota que les operadores de telefonia tenen l'obligació, per llei, d'oferir als seus clients un número de telèfon gratuït d'atenció al client.

"Estem davant un atropellament evident a l'usuari-client de l'esmentada companyia i, a més, s'afegeix major pressió sobre els teleoperadors que atenen les trucades i que hauran d'assumir les queixes i alleujaments verbals dels usuaris", ha afegit aquest sindicat. EFE



