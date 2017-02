La tarifa plana de l'autònom és una bonificació en les cotitzacions a la Seguretat Social que va ser creada el 2013 i reformada el 2015 pel Govern central per impulsar l'autoocupació com una via per reduir l'alt atur espanyol.

En què consisteix la tarifa plana?

És una reducció temporal de la cotització a la Seguretat Social per als nous autònoms. En l'actualitat, la cotització mínima en el règim especial dels treballadors autònoms, sense tarifa plana, és de 267 euros. La seva actualització per a aquest any està pendent de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Amb tarifa plana, el nou autònom paga 50 euros durant els primers sis mesos i gaudeix d'altres reduccions durant altres terminis.

Què autònoms poden accedir a la bonificació?

La tarifa plana està reservada per als treballadors autònoms que tenen negocis o activitats individuals, sense forma societària. Els administradors de societats (empresaris que tenen la consideració d'autònoms societaris) estan exclosos de la bonificació. La seva cotització a més és diferent i s'actualitza segons ho faci el salari mínim interprofessional, de manera que per 2017 podria pujar el 8%.

Quins altres requisits ha de complir l'autònom?

La tarifa plana és exclusivament per als nous autònoms que, a més, no hagin estat d'alta en el règim especial en cap altre moment dels últims cinc anys. Així mateix, estan exclosos els qui havent estat autònoms fa més de cinc anys haguessin rebut alguna altra bonificació de la Seguretat Social per a emprenedors.

Quina és la quantia i quins els terminis concrets de la bonificació?

Durant els sis primers mesos, l'autònom paga 50 euros de cotització, el que equival a una rebaixa del 80% a la base mínima de cotització. Si s'afiliaria amb una altra base, l'estalvi seria també del 80%. En els sis mesos següents, la quota es redueix al 50%, de manera que es paguen 133 euros. I durant sis mesos més la rebaixa és del 30% (quota de 186 euros). Hi ha una reducció addicional del 30% durant dotze mesos més per als homes menors de 30 anys i per a les dones menors de 35.

A quant ascendeix l'estalvi?

Com a norma general, l'autònom estalviarà 2.580 euros en cotitzacions. Si pot beneficiar-se del complement per a joves, l'estalvi arriba a 3.546 euros.

Quan se sol·licita la tarifa plana?

S'ha de sol·licitar quan l'autònom es dóna d'alta a la Seguretat Social. Si ho fa després, li serà denegada.