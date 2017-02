BBVA eleva la previsió de creixement de l´economia espanyola fins al 2,7%

El servei d'estudis del BBVA ha millorat les previsions de creixement de l'economia espanyola i preveu que el PIB creixi el 2,7 % aquest any, dues dècimes més que en la projecció anterior; això no obstant, l'entitat subratlla que la incertesa segueix essent elevada i que cal continuar prenent mesures.

En l'informe de BBVA Research Situació Espanya, presentat ahir, també s''apunta que al 2017 i al 2018 podrien crear-se prop de 920.000 llocs de treball, de manera que la taxa d'atur baixaria fins al 15,8 % al final del bienni, la qual cosa suposaria nou punts menys des del màxim aconseguit els anys més durs de la crisi, quan es va situar per sobre del 25%.

Ara bé, tot i la reducció, la taxa d'atur que es podria assolir en dos anys duplica la mitjana del conjunt de l'eurozona. Pel que fa a l'evolució del PIB al 2018, l'informe assenyala que se situarà també en el 2,7 %, la qual cosa deixaria la taxa del bienni cinc dècimes per sota de període 2015-2016. L'any passat el PIB va tancar amb un alça del 3,2%, segons el BBVA.

«Després de dos anys creixent per sobre de la mitjana, Espanya ha iniciat ja la desacceleració encara que menys intensa del que prevèiem», ha destacat el responsable d'Anàlisi Macroeconòmica de BBVA, Rafael Doménech. Així, per al primer trimestre d'aquest any, el BBVA veu fins i tot una lleugera acceleració en el ritme de creixement del PIB fins al 0,8%. L'últim trimestre de 2016 va tancar amb un alça del 0,7 %, segons les dades avançades de l'INE.

No obstant això, l'informe subratlla la «vulnerabilitat» de l'economia espanyola i la necessitat de continuar amb «millores», sobretot en temes d'ocupació i de productivitat.

Sobre els objectius del dèficit, l'informe preveu que se situï en el 3,1% del producte interior brut al tancament de 2017 i que baixi al 2,2 % a final de 2018, de manera que s'assolirien els objectius marcats pel Govern «sense cap problema». «Ho veiem més fàcil que en anys anteriors (...), el difícil seria justificar una desviació», sosté el document. Així mateix, l'informe estima que la inflació tancarà l'exercici en el 2,1 % i, el 2018, per sota del 2 %.



Tipus d'interès

Una «normalització», afirma, que s'hauria de traduir en un canvi en la política de tipus d'interès i en les decisions del Banc Central Europeu (BCE), amb la retirada dels estímuls i un augment dels tipus per a finals de 2018 o fins i tot abans. «L'escenari de tipus mínims pot quedar enrere», a pronosticar Doménech.

De la seva banda, l'economista en cap del BBVA, Jorge Sicília, va subratllar que les «previsions» per a Espanya són «prudents» i va recordar que persisteixen riscos externs i interns. «La incertesa ha disminuït però segueix sent rellevant», va assenylar.



Incerteses externes

En les previsions del BBVA aquesta incertesa pot restar fins a quatre dècimes al creixement econòmic espanyol previst per a aquest any. Entre els riscos externs, l'informe apunta a les possibles mesures de proteccionisme a Estats Units, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, la situació de la Xina o el resultat de les eleccions en països de la zona euro aquest any. I a Espanya enumera diverses qüestions: els canvis en la fiscalitat, els dubtes sobre l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat per aquest any o la incertesa derivada de decisions judicials.