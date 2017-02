CaixaBank culmina l'OPA sobre BPI i ja en controla el 84%

CaixaBank s'ha convertit en el líder financer del mercat ibèric en assolir el 84,51% del capital de BPI després de finalitzar l'oferta registrada el passat 16 de gener, el que li permetrà prendre el control de l'entitat portuguesa, va informar ahir l'entitat. Totes dues organitzacions sumaran 564.262 milions d'euros en volum de negoci (crèdits i recursos de clients) i comptaran amb una quota de mercat conjunta a la Península Ibèrica superior al 20% en productes d'estalvi a llarg termini (assegurances i pensions), del 18% en fons d'inversió, del 14% en crèdits i del 13% en dipòsits.

L'operació ha suposat un desemborsament de 644,52 milions d'euros i permetrà a CaixaBank desenvolupar el seu pla de sinèrgies d'ingressos i costos per valor del voltant de 120 milions d'euros per elevar l'eficiència de BPI.

«Agraïm als accionistes que han acceptat la nostra oferta i donem la benvinguda a aquells que han decidit acompanyar-nos en aquesta apassionant etapa que iniciem a BPI, una entitat sòlida i ben gestionada, i que ens permetrà unir el millor de totes dues cultures per enriquir-nos mútuament», va comentar Jordi Gual, president de CaixaBank.

El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, va assenyalar que «amb aquesta operació, CaixaBank confirma la seva aposta pel mercat portuguès, la recuperació del qual té bases sòlides, com la millora de la competitivitat i la confiança dels inversors internacionals». «Tenim la convicció que Portugal és un país amb un gran futur i volem participar-hi activament. Amb l'ajuda de CaixaBank, BPI continuarà el seu exitós projecte accelerant el seu creixement i millorant la seva capacitat de prestar servei i finançament a famílies i empreses i es reafirma com un actor clau del sistema financer portuguès». L'impacte proforma de l'operació en capital CET1 fully loaded, segons les estimacions preliminars internes prèvies al procés comptable d'assignació del preu pagat, serà de 116 punts bàsics, el que permetrà a CaixaBank que aquesta ràtio se situï per sobre de l'11% (11,2%) després que el 2016 CaixaBank dugués a terme una col·locació d'accions en autocartera per absorbir l'impacte d'aquesta operació al seu capital.



Canvis de directius

El primer consell d'administració de BPI després de la conclusió de l'OPA ha rebut les comunicacions d'Artur Santos Silva, president del consell d'administració; Fernando Ulrich, president de la comissió executiva (conseller delegat); i de Maria Celeste Hagatong i Manuel Ferreira da Silva, vocals del consell, en les que manifesten que no pretenen mantenir-se en els seus càrrecs.