Càpsules de cafè, jocs d´atzar, vídeo i música «on-line», inclosos al nou IPC

L'increment del consum del cafè monodosi, l'auge dels jocs d'atzar i la preferència per la música i el vídeo en línia han portat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a incloure aquests productes en la cistella de la compra, de la qual han sortit la càmera de vídeo, el DVD gravable i el brandi. L'INE revisa a fons cada cinc anys la cistella de la compra i la ponderació dels productes que la componen per adequar-la als nous hàbits i perquè l'índex de preus de consum (IPC) sigui representatiu de la despesa de les llars espanyoles. El reajustament de les ponderacions ha portat l'INE a donar més pes en l'IPC a l'oci i la cultura, a l'alimentació i a l'habitatge (que inclou l'electricitat), en detriment del transport, així com del vestit i el calçat.

La nova base 2016 de l'IPC s'usarà per primera vegada per al càlcul de l'índex de gener, que es publicarà el proper dia 15 de febrer. Les actualitzacions de la cistella de la compra suposen un reflex de l'evolució de les pautes de consum dels espanyols, ja que s'eliminen productes la compra que han deixat de ser significatius i se n'afegeixen d'altres que han guanyat rellevància.



De 489 a 479 articles

En l'anterior revisió (base 2011), van entrar a la cistella les tauletes i la depilació làser i en va sortir el lloguer de pel·lícules, mentre que en la prèvia (base 2006) s'hi van incloure la cirurgia estètica i se'n van excloure les teles per a la confecció, entre altres productes. Amb la base 2016, la cistella de la compra passa a tenir 479 articles, enfront de 489 abans, però no es modifica la mostra, de manera que se seguiran recollint cada mes 220.000 preus en 29.000 establiments de 177 municipis (les 52 capitals de província més 125 localitats). El grup amb més influència dins de l'IPC, els aliments i begudes no alcohòliques, ha augmentat la seva ponderació un 5,5 % respecte a la que tenia fins ara, mentre que el segon grup més important, el del transport, ha disminuït un 5,9 %.

El quart grup més influent –els hotels, cafès i restaurants– ha elevat el seu pes un 4,5 %, mentre que el cinquè –el de l'oci i la cultura– és el que més ha pujat en la revisió, el 21,8 %. El descens més important (29,8 %) correspon al grup que inclou «altres béns i serveis», el sisè en importància, seguit del vestit i del calçat, el setè amb més pes, amb una caiguda de l'11,4 %.

L'IPC base 2016 incorpora a més la nova classificació europea de consum, que ofereix un major desglossament de les parcel·les de despesa en les quals s'estructura l'índex, amb la qual cosa a partir d'ara el nombre de subclasses augmentarà de 126 a 219.



Canvis en les assegurances

Altres ajustos de la nova base per adaptar-la als requisits del Sistema Europeu de Comptes (SEC) afectaran les assegurances (mèdiques, d'habitatge, de vehicles i de decessos), ja que fins ara solament es prenia la despesa efectivament realitzada per les llars sense tenir en compte els imports que poguessin haver ingressat en concepte d'indemnització. A més, no es tindran en compte les transaccions entre llars, la qual cosa obligarà a ajustar la parcel·la de l'IPC d'automòbils usats.