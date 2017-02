Venudes 11 motocicletes al dia a la província de Girona al llarg del 2016

Si a Catalunya la venda de motocicletes va accelerar-se l'any passat, amb una crescuda del 22,6% respecte de 2015 –això vol dir, en termes absoluts, 44.200 unitats matriculades–, a Girona va posar el punt mort: se'n van vendre 3.904, 1,8 punts percentuals per sota de l'assolida el 2015, quan se'n van matricular 3.976. De mitjana, al llarg de l'any passat es van posar en circulació 11 motos noves cada dia a la província, segons les dades de la patronal Anesdor, que aglutina 41 empreses del sector (fabricants, importadors, indústria auxiliar i aftermarket) que comercialitzen 83 marques. Els dos fabricants gironins, Rieju de Figueres i Gas Gas de Salt, formen part d'aquesta associació.

De fet, les vendes d'aquests vehicles pugen també a les províncies de Tarragona (2.956 unitats venudes, gairebé un 5% més que el 2015) i de Lleida (1.046, un 10,2%); sobretot, però, ho fan a Barcelona, on al llarg de l'exercici passat se'n matricular 36.294 (el 77% del total de Catalunya), gairebé un 25% més. De ciclomotors nous en van sortir 3.512 dels concessionaris del Principat, un 25,6% més que el 2015. Agregades, les vendes de vehicles de dues rodes (motocicletes i ciclomotors) es van enfilar fins a les 47.712 unitats a les quatres províncies, xifra que representa un increment notable, del 22,6%, respecte del 2015.

Amb les dades a la mà, el secretari general d'Anesdor, José María Riaño, manifestava ahir que «Catalunya s'ha enfortit com el primer mercat en vendes de motos el 2016, amb un creixement superior a l'estatal».



Catalunya, el primer mercat

Segons la patronal del sector, el Principat acapara el 27% del total de les vendes les quals, per altra banda, l'any passat van créixer a un ritme molt superior al que ho van fer a la resta d'Espanya. Així, en el conjunt del país es van vendre 154.074 motos noves, un 17,1% més que el 2015. Es tracta, precisa Anesdor, de la millor dada des de l'any 2008. Pel que fa a vendes agregades de motos i de ciclomotors, la xifra resultant al tancament de 2016 va ser de 171.302 unitats, un 16,1% més.

En general, i amb l'excepció de la tendència registrada en territoris com el gironí, Anesdor parla de «bon comportament del mercat» i el seu secretari general ho atribueix a «l'entorn econòmic favorable» i a «l'esforç comercial de les marques per adaptar-se a la nova normativa europea d'emissions». I Riaño afegeix: «L'increment del mercat de les dues rodes demostra que la motocicleta és el mitjà (de transport) escollit per milers de catalans per als desplaçaments diaris» i, també, «cada vegada més per les empreses en l'àmbit de la distribució i de la logística». La moto, apunten els fabricants, redueix els trajectes «entre un 50 i un 70%», afavoreix els desplaçaments porta a porta i contamina menys



Perspectives per al 2017

En el cas de Catalunya, Anesdor preveu que aquest 2017 tancarà amb un creixement de les vendes de motocicletes i de ciclomotors del 2,7%, amb unes 49.100 unitats matriculades (de motos se'n preveuen matricular 45.500, un 2,9% més que l'any 2015). En el cas d'Espanya, la previsió és una mica més optimista, ja que Anesdor compta que es vendran 176.500 vehicles de dues rodes, un 3% més que el 2016 (pel que fa a motocicletes el pronòstic de creixement és exactament el mateix, un 3%, de manera que es posarien al mercat 158.700 noves unitats).

«En el 2017 –puntualitza José María Riaño– el mercat es veurà afectat encara per l'efecte del canvi de la normativa europea d'emnissions (Etapa Euro 4); no obstant això, preveiem un lleuger augment de les matriculacions». Anesdor reclama el suport de les administracions per promoure la renovació del parc mòbil.