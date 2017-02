Amazon tindrà operatiu el centre del Prat a l´octubre

El 4 d'octubre del 2017 sortirà el primer paquet del centre Logístic que Amazon està construint al Prat de Llobregat i que es preveu que funcioni a ple rendiment a finals del mes novembre vinent, coincidint amb la jornada de descomptes del Black Friday. Les obres de la nova infraestructura, que ocuparà uns 63.000 metres quadrats (uns vuit camps de futbol) al polígon industrial Mas Blau, van començar al juliol del 2016 i està previst que acabin a final de l'estiu d'aquest any.

Hi treballen uns 450 operaris d'unes 40 empreses, el 80% de les quals són catalanes, i avancen al ritme previst per poder acabar a temps. El director general d'Operacions d'Amazon Spain Fulfillment, Fred Pattje, va assenyalar ahir que ja s'ha obert la convocatòria per contractar una quarantena de directius i tècnics, i al maig s'iniciarà el procés de contractació dels primers operaris, en col·laboració amb l'Ajuntament del Prat. En aquest context, el directiu va precisar que l'objectiu consisteix en arribar els 1.500 treballadors en tres anys per al centre barceloní, que se sumaran als que la companyia té a San Fernando de Henares (Madrid) des de 2012.

En la mateixa infraestructura coincidiran treballadors de perfils molt diversos, des de directors d'operacions, enginyers, personal de recursos humans i informàtics fins a professionals que s'encarregaran de preparar les comandes per als clients. Pattje ha recalcat que el nou centre, en què s'hi invertiran més de 200 milions d'euros, s'ha de convertir en la «porta d'entrada a Europa» d'Amazon, que disposa d'una xarxa logística al continent integrada per 29 centres en set països. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afegir que el nou equipament del gegant de comerç electrònic també serà una «porta de futur» per a Catalunya, ja que li donarà empenta en un sector estratègic. «Sabem que el futur ha de crear llocs de treball en aquest àmbit; en la logística i també en una economia que té cada vegada més pes en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), que és el comerç que es fa a través de la xarxa», va assenyalar Puigdemont.

De la seva banda, l'alcalde del Prat, Lluís Tejedor, va subratllar l'impacte positiu que tindrà l'arribada de l'empresa nord-americana en l'economia de la ciutat barcelonina. Tant Puigdemont com Tejedor van aplaudir l'elecció del polígon Mas Blau per part d'Amazon, i van ressaltar les bones comunicacions de l'enclavament, situat a escassos minuts de l'Aeroport de Barcelona-el Prat i amb una parada de metro de la línia L9.