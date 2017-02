Cinc anys de reforma laboral amb més ocupació i també més precarietat

La reforma laboral ha fet aquesta setmana cinc anys amb el balanç positiu de 355.100 empleats més i un milió d'aturats menys, però amb la denúncia de la creixent precarietat del mercat de treball per part dels sindicats i l'oposició, que segueixen exigint la seva derogació. El Govern defensa que la reforma ha propiciat 37 mesos ininterromputs de generació d'ocupació i que el creixement econòmic s'ha traduït íntegrament en llocs de treball, quan fins llavors era necessari un avanç del PIB del 2% perquè això passés. Entre altres novetats, la reforma laboral va abaratir amb una indemnització de 20 dies per any treballat l'acomiadament objectiu, va facilitar els ERO, va crear el contracte per a emprenedors, va donar prevalença als convenis d'empresa, va permetre els despenjaments de conveni i limitar a un any la seva ultraactivitat.

Des que es va aprovar, l'ocupació ha passat de 18,15 milions de persones a 18,5 milions en el quart trimestre de 2016, un increment reflectit gairebé directament en els assalariats temporals (316.000 més), en perjudici dels indefinits (81.100 menys). Mirant el tipus de jornada, ha disminuït l'ocupació a temps complet (25.300 menys) i ha augmentat la parcial (380.400 més).