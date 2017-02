Tsipras insta l´FMI a corregir les seves estimacions sobre Grècia

El primer ministre grec, Alexis Tsipras, va instar el Fons Monetari Internacional (FMI) a corregir les seves estimacions «errònies» sobre Grècia per poder negociar sobre una «base comuna» i va demanar a la cancellera alemanya, Angela Merkel, que aturi les «agressions» del seu ministre de Finances. En un discurs davant el Comitè Central del seu partit, Syriza, Tsipras va destacar que si l'FMI no revisa les seves estimacions, no pot haver-hi una base comuna perquè les negociacions puguin continuar a nivell tècnic. Tsipras va fer aquestes declaracions un dia després que el president de l'Eurogrup, Jeroen Djissebloem, anunciés que a la reunió mantinguda a Brussel·les entre les institucions creditores i el ministre de Finances grec, Euclides Tsakalotos, es va registrar un avanç substancial que permetrà que es reprenguin les negociacions la setmana que ve.