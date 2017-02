Brussel·les insta a arribar a un acord sobre els ajuts a Grècia

El vicepresident de la Comissió Europea per a l'Euro i Diàleg Social, Valdis Dombrovski, va instar a aconseguir un acord ràpid sobre el programa d'ajudes a Grècia i sobre les reformes en aquest país. «No és el moment de tornar als temps d'inestabilitat financera», va explicar Dombrovski en declaracions al dominical alemany Welt am Sonntag. Va afegir que «les reformes estan orientades a millorar la competitivitat de l'economia grega i a donar-los als grecs l'esperança d'un futur més estable».

Divendres hi va haver una reunió a Brussel·les entre les institucions creditores i el ministre de Finances grec, Euclides Tsakalotos, per avançar cap a un acord que permeti tancar la segona revisió del rescat financer al país. Encara que al final de la reunió es va parlar de «progressos» en les negociacions de les que depenen nous desemborsaments, encara no hi ha un acord tancat i abans de res hi ha discussió sobre el paper que tindrà el Fons Monetari Internacional (FMI) en el programa. En tot cas, al govern grec hi ha resistència abans de res a la postura de l'FMI.