Alternatives davant la baixa rendibilitat en els dipòsits

Les baixes rendibilitats que ofereixen les entitats bancàries actualment, està provocant que els estalviadors es plantegin apostar per altres productes com els fons d'inversió que, tot i que suposen un risc més gran, ofereixen remuneracions més altes. La rendibilitat és un dels aspectes que més es té en compte a l'hora d'escollir un dipòsit, però no és l'únic factor al qual cal prestar atenció.



Què cal tenir en compte a l'hora de triar un dipòsit?

Abans de decidir-nos per un dipòsit o un altre cal comparar entre tota l'oferta disponible i escollir aquell que més s'adapti a les necessitats i preferències de cadascú. En primer lloc cal tenir clar el termini a què es fixarà el dipòsit, ja que la cancel·lació anticipada generalment està subjecta a penalitzacions o comissions. També cal valorar quines comissions té cada producte i si l'entitat requereix algun tipus de vinculació per obtenir un rendiment més gran.

Els imports mínims i màxims fixats per a la contractació d'un dipòsit, són un altre dels factors a tenir en compte abans de prendre una decisió. En la major part de les entitats s'ofereixen rendibilitats més altes quant més capital s'inverteixi. El mateix passa amb el termini, com més temps estigui nostres diners al banc, més gran serà el tipus d'interès.

Els tipus d'interès dels productes d'estalvi a Espanya són cada vegada més baixos pel que la rendibilitat es converteix, cada vegada més, en un factor clau. La TAE (Taxa Anual Equivalent) s'utilitza com a índex de referència per conèixer el rendiment d'un dipòsit, ja que en ell s'inclouen les despeses i comissions que comporta.

Actualment és complicat trobar dipòsits amb altes rendibilitats, tot i això, segons les dades emeses pel Banc d'Espanya, els dipòsits es van incrementar al desembre de 2016 a 13.060 milions d'euros, aconseguint un total de 940.722.000 d'euros, el màxim del any 2016.



Alternatives a les baixes rendibilitats



En un escenari que destaca pels baixos tipus d'interès, sorgeixen alternatives que ofereixen remuneracions molt atractives que fan que els espanyols segueixin confiant en els dipòsits per invertir els seus estalvis.

Una de les opcions disponibles és la inversió en dipòsits europeus que ofereixin rendibilitats superiors a les del nostre país com és el cas de Raisin. A través d'aquesta plataforma, amb seu a Berlín, es pot accedir a dipòsits amb una remuneració que pot arribar fins al 1,05% TAE. Raisin permet gestionar tots els dipòsits amb les entitats amb les que col·labora a través d'una única plataforma i ofereix als espanyols productes de tres bancs diferents; Alior Bank, de polonès; Euram Bank, d'Àustria; i J & T Banka, de la República Txeca. El que més destaca dels seus dipòsits no és la seva rendibilitat, sinó el fet de ser productes lliures de comissions que no requereixen cap tipus de vinculació. Tots els dipòsits estan adherits als Fons de Garantia dels països als quals pertany cada entitat bancària que garanteixen fins a 100.000 euros per dipòsit i titular.

Per la seva banda, els dipòsits que ofereix l'entitat francesa CA Consumer Finance són una bona opció per a aquells que prefereixen mantenir els seus estalvis a Espanya. Ofereix una gran gamma de terminis i rendibilitats que van des del 0,70% TAE per a un dipòsit a 6 mesos fins al 1,35% TAE en un termini de 36 mesos. El seu principal atractiu no només resideix en la remuneració, sinó que es tracta de productes lliures de vinculació amb l'entitat.

Es tracta de dues opcions noves i diferents. Sembla que la banca en aquesta època de canvis s'està reinventant i els límits fronterers no són un problema per accedir a nous productes. En tot cas, llegir bé la lletra petita i comprendre-la és condició indispensable per a contractar qualsevol producte, ja sigui d'una entitat nacional o estrangera.