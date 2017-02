Eurofirms de Cassà s'apunta a la reforma horària

Eurofirms, empresa de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva, ha adaptat l´horari laboral a la seva «cultura d'empresa», basada en «la gestió per valors, prioritzant el benestar de les persones en primer lloc», va informar ahir la companyia. Amb l´objectiu de «contribuir a una millor qualitat de vida de tots els seus treballadors», a partir d´ahir la jornada laboral de la xarxa d´oficines finalitza a les 18 hores, en lloc de les 19 hores.

Conscients que «treballar feliçment» és un dels «béns més valuosos de l´empresa», amb els nous horaris d'oficina, de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores, l´equip podrà «compaginar millor el temps que dedica a la seva vida professional i personal», assenyalen des de la direcció.

Aquest canvi en els horaris no afectarà l´atenció als clients, ja que Eurofirms ha previst una ampliació dels serveis de guàrdia per a possibles urgències fora de l´horari d´oficina que tinguin els seus clients. El nou horari d´Eurofirms està en sintonia amb les propostes de reforma horària que s´estan impulsant per canviar horaris, amb l´objectiu de poder gaudir de més llibertat en la gestió del temps.