Fabricant de taps de suro Oller va facturar 25,7 milions el 2016, un 5 % més

El grup Oller, fabricant de taps de suro per a xampany, va facturar 25,7 milions el 2016, un 5 % més que l'any anterior, i va obtenir un benefici d'explotació de 3,1 milions d'euros i un Ebitda de 4 milions.

El president del grup Oller, Jaume Nadal, i el director general, Joan Puig, han presentat avui els resultats econòmics de la companyia en un any, 2017, en què celebra el seu 125 aniversari.

L'any passat l'empresa, amb una quota de mercat mundial del 12 %, va vendre 240 milions de taps de suro, onze milions més que l'any anterior, fet que suposa un rècord en la història de la companyia. Del total de la facturació, el 70 % es dedica a exportació i els principals països són França, Itàlia, els Estats Units, Alemanya, Austràlia, l'Argentina i Sud-àfrica.

Puig ha explicat que, en els últims 10 anys, Oller ha realitzat inversions de més de 12 milions d'euros, amb les quals s'han registrat avenços importants com la reducció del temps que triga a fabricar-se un tap des que la primera matèria entra a la fàbrica, que ha passat de 14 dies a 2 dies, els últims anys. L'any passat les inversions van arribar als 2,6 milions, una part de la qual es va destinar a la compra d'Uprodeco, una fàbrica trituradora de suro de Cassà de la Selva, l'única que existeix a Catalunya i una de les poques que hi ha a Espanya i en la qual seguiran invertint 1,5 milions en els pròxims dos anys i uns altres 4 o 5 milions més a més llarg termini.

Aquest any les inversions previstes arriben als 1,4 milions i, com la resta, es finançaran amb recursos propis i generats ja que, segons Puig, la salut financera de la companyia és "molt bona". El president d'Oller ha assegurat que la crisi la van passar abans que els altres i els 2007 i 2008 van ser anys de "sofriment" per a la companyia, però "després seguim funcionant bastant bé".

El grup té una capacitat productiva d'un milió de taps al dia, 450.000 taps més al dia que el 2006, fet que suposa un increment del 80 % de la capacitat productiva. El grup treballa cada any amb 140.000 arbres, que suposen més de 2.350 hectàrees i compren el suro bàsicament a Extremadura, mentre que, a Catalunya, adquireixen el 10 % del suro, però volen arribar al 35 o 40 % a més llarg termini. Segons ha explicat Puig, a Catalunya, hi ha unes 85.000 hectàrees d'alzines sureres, però només s'explota el 30 %, pel que Oller té en projecte incrementar la compra de suro a la comunitat, per al que estan en contacte amb propietaris forestals i també amb la Generalitat. Aquest any, l'empresa, que compta amb 530 clients, preveu incrementar la facturació un 6,5 %. L'accionariat d'Oller es reparteix entre una majoria del grup portuguès Amorim, que va entrar el 2008, i Oller, que manté el 15 % restant.