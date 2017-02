El Banc d'Espanya planteja retardar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys

El governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, va defensar ahir al Congrés dels Diputats la possibilitat de retardar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys i d'incentivar la contractació de plans de pensions privats que complementin aquesta prestació. En una compareixença davant la Comissió Mixta del Pacte de Toledo, el màxim responsable del Banc d'Espanya va apuntar que l'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de vida i una taxa baixa d'altes al sistema fan «sensat plantejar-se» si «resulta desitjable» posar en marxa «endarreriments addicionals a l'edat de jubilació» i impulsar la contractació de plans de pensions.

Segons Linde, l'endarreriment de l'edat de la jubilació es pot justificar «per l'increment de l'esperança de vida, l'endarreriment de l'entrada al món laboral, la disminució de les capacitats físiques a la majoria de les feines que es fan a l'actualitat i la millora de les condicions físiques a edats més avançades». Per aquest motiu, va exposar, «qualsevol mesura encaminada a desincentivar la jubilació anticipada i permetre l'ampliació de la vida laboral per sobre dels 67 anys tindria efectes positius sobre la sostenibilitat financera del sistema». Linde va recordar que diversos països han posat en marxa «un enllaç automàtic entre l'esperança de vida i l'edat en que es permet la jubilació». En aquest sentit,va assenyalar que aquest model que té alguns avantatges per millorar la transparència del sistema, i al fil d'això va demanar que es propocioni als ciutadans tota la informació necessària sobre la seva futura pensió perquè puguin decidir sobre el seu estalvi. A més, el governador del Banc d'Espanya va assegurar que l'augment del nombre de jubilats i la manca de noves altes que financin el sistema pot portar a plantejar «estendre el paper de l'estalvi per a la jubilació de manera que permeti complementar els recursos del sistema públic» amb «l'acumulació d'actius financers per complementar les futures pensions públiques». No obstant això, Linde va puntualitzar que el mecanisme de capitalització és complex i cal que sigui analitzat.