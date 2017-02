Dues sentències recents dictades a Girona a favor dels hipotecats

El dimecres, 28 de desembre de l´any passat, el Jutjat Mercantil Número 1 de Girona, amb el magistrat Víctor Heredia del Real al capdavant, anul·lava la clàusula sòl que pesava sobre el préstec que va contractar una parella d´Amer amb Caixa de Girona i que condemnava CaixaBank, que va absorbir l´entitat gironina, a retornar tots els diners cobrats de més: uns 20.000 euros. La sentència, recordava l'advocat Lluís Ferrer de Nin, representant legal del matrimoni d'Amer, reconeixia el dret dels demandants a recuperar els diners amb «retroactivitat total». Es tracta d´una de les primeres decisions judicials emeses a Espanya que aplicava la doctrina fixada pel TJUE. Estima el jutge en la sentència que «el caràcter abusiu de la clàusula sòl es fonamenta (...) en el dèficit de coneixement de l'adherent (el client)» i que la «il·licitud només ve determinada per la falta de transparència» en relació amb el «coneixement» per part del client d'aquest tipus de clàusules. Al novembre de 2016, transcendia que l´Audiència de Girona obligava CaixaBank a retornar a un economista gironí els interessos cobrats en excés per una clàusula sòl del 4%, sobre la qual l´entitat financera –altra vegada Caixa de Girona– no va informar degudament. En total, CaixaBank va haver de tornar 10.762,39 euros al client. L´Audiència va observar «dèficit d´informació» per part de l´entitat bancària. ddg girona