Jutjats provincials especialitzats per atendre les reclamacions

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Ministeri de Justícia col·laboraran en la creació de jutjats provincials especialitzats en litigis relacionats amb préstecs hipotecaris afectats per les clàusules sòl com a conseqüència del pla d´urgència acordat pels mateixos magistrats. Segons va informar ahir el CGPJ en un comunicat, ambdues institucions abordaran la dotació de mitjans materials i personals d´aquests jutjats davant del previsible augment de litigis després de la sentència europea, aplicada des d´ahir mateix pel Tribunal Suprem, en la qual es reconeix la retroactivitat total d´aquestes clàusules hipotecàries.

La mesura, avançada pel mateix ministre de Justícia, Rafael Catalá, va ser destacada pels presidents dels Tribunals Superiors de Justícia durant la reunió d´ahir al matí a la seu del CGPJ amb els membres de la Comissió Permanent, que han estudiat com haurien d´executar-se aquestes noves mesures. En la trobada, els presidents van incidir en la necessitat d´adoptar un pla d´urgència que, preveuen, repercutirà positivament tant en l´àmbit judicial com en l´econòmic. El ministre Catalá, de la seva banda, confirmava que el ministeri estudia amb el CGPJ concentrar totes les demandes que es presentin pel cobrament indegut per bancs de les clàusules sòl «en jutjats provincials dedicats a això exclusivament». Ho deia al Congrés i precisava que es tracta «d´una solució de caràcter organitzatiu amb el CGPJ». És a dir, «aprofitant els mecanismes de l´article 98 de la Llei Orgànica del Poder Judicial», es preveu la possibilitat que les demandes que es presentin en aquest sentit puguin ser concentrades en un Jutjat d´àmbit provincial que les centralitzi totes», afegia. Aquest Jutjat, precisava, «podrà ser reforçat amb tants recursos com siguin necessaris en funció de la càrrega de treball». En aquest sentit va informar que «la setmana que ve hi haurà una reunió de la comissió mixta del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia». «Tot això permetrà que les demandes que es presentin tinguin una organització específica», va dir.