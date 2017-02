Les treballadores catalanes guanyen de promig un 26% menys que els homes

Lluny de tancar-se, la bretxa salarial entre el que guanyen homes i dones per fer la mateixa feina, s'amplia. Ho constata l'informe La situació de desigualtat salarial a Catalunya elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu, organisme que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, presetat ahir i que aflora que, a casa nostra, ser treballadora significa percebre un sou mitjà un 26% inferior al d'un home. Aquesta diferència, traduïda a dades absolutes, vol dir que mentre el salari mitjà d'elles és de 20.324,9 euros anuals, el d'ells s'enfila fins als 27.447,7 (el salari mitjà brut a Catalunya se situa en els 23.927,2 euros anuals). La diferència, a favor dels treballadors mascles, és notable: 7.122,8 euros l'any, segons dades de l'any 2014 elaborades per l'Institut Nacional d'Estadística a partir de l'Enquesta Anual d'estructura salarial.

La bretxa supera els nivells de l'any 2008 (24,4%) i de l'estudi se'n després que «en termes generals» hi ha «més proporció» de dones que d'homes amb salaris baixos, «atès que el 25% de les dones cobren 11.593,4 euros o menys» mentre que «en el cas dels homes, el 25% amb salaris més baixos pot cobrar fins a prop de 17.000 euros». Tampoc no hi ha igualtat en les remuneracions més altes: així, mentre els homes amb sous més alts poden arribar a percrebre 47.782,6 euros anuals, les dones no superen els 37.000, dades que «posen de manifest el sostre de vidre de les dones i les dificultats per arribar a llocs de treball millor remunerats». Són, a parer de la consellera de Treball, Dolors Bassa, «unes xifres intolerables que evidencien una xacra laboral que el Govern té el ferm propòsit de combatre». En aquesta línia, Bassa assenyala que la desigualtat salarial entre gèneres «es manifesta en la infravaloració de les feines realitzades principalment per dones, en l'escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió, en les dificultats per conciliar vida personal, familiar i laboral, així com en la molt desigual distribució de les responsabilitats familiars, domèstiques i de cura».

Les dades de l'informe mostren que «existeix una segmentació clara del mercat laboral per sexe», és a dir, que les dones es concentren en «certs sectors d'activitat» i en «certes ocupacions», mentre que en d'altres tenen una presència molt escassa. Segons dades de l'Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2016, les dones representen el 55% de la població ocupada en el sector serveis, el 28% en la indústria i menys del 10% en la construcció. Per branques més específiques, suposen el 77,5% de la població ocupada en la sanitat i els serveis socials; el 70% en les activitats culturals i esportives i en el comerç al detall, i el 66,2% en l'educació.

Per nombre d'hores treballades, dada que té un gran impacte en el salari anual, l'estudi revela una desigualtat del 15,9% en perjudici de les dones en guany per hora treballada, el que posa de manifest l'efecte d'una taxa de parcialitat femenina que «gairebé triplica la masculina».