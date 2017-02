Taxa turística: la Costa Brava ingressa més que la Daurada

La taxa turística també ha millorat recaptació d´un any per l´altre. A les comarques gironines, la Generalitat va recaptar 6,51 milions a través d´aquest tribut el 2016, que paguen els hostes que pernocten en hotels o establiments turístics. Al 2015, es van ingressar 6,27 milions. Aquesta xifra demostra l´empenta que tenen les marques Costa Brava i Pirineu de Girona a l´hora d´atraure turistes. I és que, descomptant Barcelona i la seva àrea metropolitana, Girona és el territori de tot Catalunya que més ha recaptat per la taxa turística (passant per davant de la Costa Daurada i de la Vall d´Aran). Arreu de Catalunya la recaptació de la Generalitat pels impostos propis i cedits es va situar en 2.914 MEUR, un 8% més respecte al 2015. acn girona