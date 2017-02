UGT i CCOO consideren un «insult» retardar la jubilació als 67 anys d´edat

Els secretaris generals dels sindicats UGT i CCOO van afirmar ahir que el plantejament del governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, de perllongar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys és «un insult a la intel·ligència» tenint en compte la taxa de desocupació, especialment la juvenil. Pepe Álvarez (UGT) i Ignacio Fernández Toxo (CCOO) han indicat durant la seva participació en l'onzena Cimera Sindical Ibèrica a Vigo que el problema de la sostenibilitat del sistema públic de les pensions no rau en el capítol de despeses sinó en el dels ingressos. Abans que plantejar endarrerir l'edat de la jubilació, la qual cosa no es contempla en la negociació de la renovació del Pacte de Toledo, seria prioritari derogar la reforma laboral i el decret de revaloració de les pensions, argumenten.

En línia amb això, Álvarez va convidar el governador del Banc d'Espanya a fer «autocrítica» i a canviar la «dinàmica de dir-nos a tots el que hem de fer». Fernández Toxo, de la seva banda, va indicar que quan va sentir Linde «el primer» que li va sortir va ser «un exabrupte», i es va preguntar «sobre quina base se sustenta» el plantejament de retardar l'edat de jubilació per sobre de 67 anys, «o si és per pura ideologia». El secretari general de CCOO va posar l'accent en el fet que «ja no procedeix el viatge de la reducció de la despesa. Aquest viatge està esgotat. Per a això el Govern sap que no va a poder comptar amb els sindicats», va afegir.

Toxo va recalcar que el problema de les pensions està vinculat a «la nefasta gestió» de les polítiques d'ocupació dels últims anys, ja que l'atur «segueix sent massiu», va dir, i la qualitat de l'ocupació s'ha vist minvada. Segons Toxo, «no n'hi ha prou» amb aconseguir 20 milions d'ocupacions perquè se sanegin els comptes de la Seguretat Social.