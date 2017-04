Els contractes temporals pugen un 10% a Barcelona entre el 2010 i el 2015

L'Ajuntament de Barcelona ha elaborat un estudi sobre la contractació a la ciutat que revela que el nombre de persones amb contractes temporals va augmentar un 10% entre el 2010 i el 2015. Així, a finals d'aquest any, un 77,2% dels assalariats residents a la capital catalana estava indefinit, mentre que el 22,8% era temporal. En comparació amb l'inici de la sèrie, aquestes dades suposen una disminució del 3,2% dels contractes indefinits i un augment del 10% pel que fa als temporals. Aquest fenomen afecta més les dones, els joves i els estrangers, i també està relacionada amb la falta de qualificació. Per activitat, destaca el sector públic, la construcció i l'hostaleria. El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, va atribuïr aquestes dades a la reforma laboral del PP i a la Llei Montoro.En aquest estudi es contemplen dues variables: la intensitat laboral, que són els dies totals treballats, i la durada del contracte. En el primer àmbit, el 12,3% dels treballadors temporals registra menys de dos mesos de feina real, mentre que el 44% va treballar tot l'any. Sobre la durada, el 29% té contractes de durada igual o superior a un any, però el 18,8 el té de menys d'un mes. La resta se situa entre la forquilla d'un a tres mesos i entre tres mesos i un any.

Cada cop més joves

El percentatge d'assalariats temporals que són dones és del 23,6%, superior al 21,9% d'homes. L'any 2010, però, la proporció era idèntica. Per grups d'edat, la temporalitat augmenta de forma molt intensa amb els grups més joves. Assumint que els menors de 25 anys volen feines temporals voluntàriament per compaginar-les amb els estudis, destaca la taxa de les persones entre 25 i 29 anys, que se situa en el 37,6%. El percentatge es va reduint com més gran és el treballador, amb una taxa del 24,6 per al col·lectiu d'entre 30 i 39 anys, i del 15,2 per a assalariats de més de 40.

Pel que fa a la nacionalitat, mentre que la cinquena part dels assalariats espanyols són temporals, la proporció arriba fins a la tercera part en els estrangers.