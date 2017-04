Tirole avisa que la temporalitat agreuja la ineficiència del mercat laboral

L'economista francès Jean Tirole ha alertat que la temporalitat i la precarització del mercat laboral augmenten la ineficiència del mercat, ja que contribueixen al fet que les empreses no puguin formar els seus treballadors amb el temps suficient per adaptar els seus coneixements a cada model de negoci. Tirole, guardonat amb el Nobel d'Economia el 2014, ha assegurat que, davant la coneguda com a 'quarta revolució industrial', la que comporta la digitalització dels processos industrials i els models de negoci, «els Estats han de redactar noves normes més flexibles per encaixar el model productiu amb el nou escenari».

Sobre això, el teòric assegura que gran part dels problemes que arrosseguen les economies del sud d'Europa estan relacionats amb «uns mercats laborals marcats per la rigidesa», la qual cosa, segons el seu parer, «han anat en contra dels treballadors, que no han sabut adaptar-se al món digital, en el qual ha canviat la naturalesa dels seus llocs de treball».

«Els nous règims han de protegir primer al treballador i després els llocs de treball, que aniran canviant cada vegada més ràpid», va asseverar Tirole, que assegura que un dels més grans problemes són les elevades taxes de desocupació.