El Castell de Calonge acull des d'aquest dimarts l'exposició itinerant 'El càmping, un estil de vida' amb 115 fotografies, algunes d'elles inèdites, que repassen l'evolució dels 60 anys de càmpings a les comarques gironines. La mostra s'ha inaugurat amb motiu del 40 aniversari de l'Associació de Càmpings de Girona i recorrerà 17 localitats. El recorregut d'imatges recull els inicis del campisme, que se situen a l'any 1953, amb especial atenció al càmping Costa Brava, situat a Sant Antoni de Calonge, el més antic en funcionament de l'estat espanyol. Per commemorar-ho, aquest dimecres el president de l'associació, Miquel Gotanegra, entregarà una insígnia d'or a l'establiment.

Distribuïdes en set mòduls que simulen tendes de campanya, les imatges repassen des de l'entorn privilegiat on s'ubiquen els càmpings gironins i el paper que han jugat com a promotors de la Costa Brava fins a la relació que aquests establiments han tingut amb el territori, cuidant els paratges i el medi ambient. L'exposició subratlla, a més, que el model de càmping respon a una filosofia de via més enllà de la decisió econòmica i que és una forma més de passar les vacances.

La resta de mòduls estan dedicats a la gran evolució que han experimentat els càmpings gironins fins a convertir-se en els grans parcs de vacances actuals, a la trajectòria de l´associació gironina (creada el 13 de maig del 1977) i a les promocions que es fan a Europa i que han permès que els càmpings gironins siguin referents gràcies, en bona part, als nombrosos reconeixements que reben cada any. En aquest apartat, a més, es recull que la primera guia de càmpings va néixer a la Costa Brava de la mà del professor holandès Ed van Reine.