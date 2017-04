La Brava Beer obrirà una fàbrica a l'Empordà el 2023

La Brava Beer SL, creada fa un any i mig per un grup d'emprenedors, preveu traslladar el centre de producció que té a la República Txeca i obrir una planta pròpia a l'Empordà l'any 2023. La firma, que no ha concretat l'emplaçament exacte, té el centre d'operacions a Vulpellac (Baix Empordà) i actualment compta amb una plantilla d'onze treballadors. L'objectiu és poder arribar a produir 10 milions de litres d'aquí a sis anys, una xifra molt superior als 160.000 litres que fabricarà aquest any. Actualment La Brava es comercialitza a la demarcació de Girona i Barcelona a través de 500 punts de venda però es vol superar els 900. A finals de maig té previst treure una cervesa sense alcohol, 'La Sense'. La firma espera facturar més de 900.000 euros aquest any, vuit vegades més que l'any passat.

Els responsables de La Brava Beer SL han tancat una segona ronda d'ampliació de capital que els ha de permetre augmentar la seva capacitat de producció. La firma distribueix a grans superfícies – Carrefour, Esclat, Bon Preu, Miquel Alimentació i Gros Mercat- i també a través dels punts de venda del canal Horeca. Així mateix, ha arribat a acords estratègics de distribució amb grups com ara Destileries del Maresme Brands.

El projecte va néixer fa un any i mig amb un grup d'emprenedors vinculats a l'Empordà. La seva idea era "seleccionar els millors processos artesanals amb els avantatges de les produccions de gran volum". L'any 2023 preveuen obrir una fàbrica pròpia a l'Empordà, si bé no han concretat l'indret exacte. Actualment el seu centre de producció es troba a la República Txeca. Aquest any preveuen produir 160.000 litres de cervesa però el 2023 confien arribar als 10 milions de litres. A banda del mercat català, també venen a França i a Austràlia.

A finals de maig trauran al mercat una cervesa sense alcohol, 'La Sense', i ja estan treballant amb altres cerveses de formulació pròpia per a més endavant.

La firma, amb el centre d'operacions a Vulpellac (Baix Empordà), espera facturar més de 900.000 euros aquest any, vuit vegades més que l'any passat.