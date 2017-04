La italiana Atlantia llança una operació d´adquisició sobre Abertis 10 anys després de la fallida fusió

La italiana Atlantia va anunciar a Abertis la seva intenció d'explorar una operació corporativa per adquirir-la, segons va comunicar la firma catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En el fet rellevant que va publicarAbertis, la companyia que presideix Salvador Alemany comunica que Atlàntia, l'antiga Autostrade, li va comunicar «el seu interès per explorar una possible operació corporativa sense que fins a data d'avui (ahir per al lector) s'hagi concretat els termes de la mateixa».

Davant les primeres notícies de l'operació, la CNMV va decidir suspendre la cotització d'Abertis en l'Ibex35 quan l'acció estava guanyant un 6,6%, la major pujada de la jornada en aquest selectiu de la borsa espanyola.Ara, la companyia italiana haurà de concretar l'oferta.

L'operació es produeix deu anys després que Abertis decidís aturar una operació de fusió amb l'antiga Autostrade, avui sota la denominació d'Atlantia. Finalment no es va dur a terme per obstacles de les autoritats italianes.

En l'actualitat, Abertis té una capitalització borsària de 15.000 milions d'euros mentre que la capitalització d'Atlantia és de 25.000 milions d'euros, segons fonts financeres. A més, la companyia catalana està present en el mercat italià a través del control del 59,93% de les accions de la societat A4Holding, gestora de les autopistes de la regió del Veneto A-4 entre Brescia i Padova de 146 quilòmetres i l'A-31, l'autopista Valdastico entre Piovene Rocchette i Badia Polesine de 89 quilòmetres. Totes dues autopistes tenen el límit de la concessió fins al 31 de desembre del 2026.

Actualment La Caixa a través de Criteria amb el 22,25% de les accions és l'accionista principal, ja que la resta dels títols circulaven lliurement en borsa, la qual cosa es coneix com Free-float. En aquest paquet s'inclouen les participacions de fons internacionals com a Capital Group (amb un 12,07%), Lazard Asset Management LLC (3,54%), BlackRock, Inc (3,02%). Abertis també manté un 8,25% de les accions en autocartera.

La concessionària italiana d'autopistes Atlantia va confirmar que va mostrar a Abertis un interès inicial per explorar projectes comuns, encara que va matisar que no s'han debatut propostes concretes de moment.

«Atlantia ha manifestat a Abertis un genèric i preliminar interès per valorar projectes comuns», va afirmar l'empresa italiana en un comunicat. «No s'ha assumit cap compromís ni tampoc ha estat debatuda o posada en coneixement dels òrgans socials d'Atlantia cap hipòtesi», va afegir.

Atlantia es va deixar ahir en la Borsa de Milà un 3,79% després que Abertis confirmés que el grup italià li ha traslladat el seu interès per explorar una «possible operació corporativa» sense que fins a la data se n'hagin concretat els termes.