Criteria deixaria de ser el primer accionista d´Abertis si es concreta l´oferta d´adquisició per part d´Atlantia

CriteriaCaixa, que té un 22,25% d'Abertis, deixaria de ser el primer accionista de l'empresa resultant de l'oferta que estudia llançar la italiana Atlantia sobre l'espanyola i tindria un paper menys preponderant en la gestió, van explicar fonts coneixedores de l'operació.

Les mateixes fonts han informat que l'operació es troba en una fase «molt preliminar», però, si s'acaba concretant, serà «consensuada i pactada» entre Criteria i els accionistes d'Atlantia, el principal soci de la qual és Edizione SRL, societat controlada per la família Benetton, amb una mica més de 30% del capital.

Criteria té intenció de seguir en l'accionariat de la societat resultant i la venda del 24,14% d'Agbar a Suez és el seu referent corporatiu, en vendre'l, l'any 2014, per 298 milions i quedar-se amb una participació financera del 7% de la companyia francesa.

Abertis, que és a l'espera que la italiana concreti l'oferta, va admetre ahir que havia tractat amb Atlantia la possibilitat que aquesta llancés una opa sobre el grup d'infraestructures amb seu a Barcelona.

Dimarts, les dues empreses van confirmar l'interès d'Atlantia a explorar «projectes comuns» amb Abertis, malgrat que van matisar que encara no s'havien concretat els termes de la «possible operació corporativa».

Deu anys després de la frustrada fusió que van intentar els dos grups, Abertis ha reconegut que l'empresa italiana va posar sobre la taula les seves «idees preliminars» en relació amb una possible operació corporativa, entre elles una oferta pública d'adquisició d'accions sobre Abertis.

Les accions d'Abertis van caure un 3,07% en espera de conèixer-se els detalls de la possible opa que podria llançar Atlantia i que donaria lloc a un nou líder mundial d'autopistes. Al llarg del dia les accions estaven caient al voltant del 2 per cent però finalment van tancar el dia amb aquest 3'07 per cent.



Infraetructures portuàries i d'autopistes

Atlantia és un dels principals grups mundials en el sector d'infraestructures aeroportuàries i d'autopistes, que opera 5.000 quilòmetres de vies d'alta capacitat a Itàlia, el Brasil, Xile, l'Índia i Polònia i gestiona els aeroports de Fiumicino i Ciampino, a Itàlia, i els tres aeroports de Niça, Canes Mandelieu i Saint-Tropez, a França.Al tancament del 2016, Atlantia va registrar una facturació total de 5.484 milions d'euros, un ebitda (benefici brut d'explotació) de 3.378 milions i tenia una capitalització borsària de més de 19.000 milions.

Abertis és líder mundial en la gestió d'autopistes, amb més de 8.600 quilòmetres de vies d'alta capacitat, va obtenir una xifra de negoci de 4.758,2 milions d'euros el 2016, un ebitda de 3.240 milions i té un valor de mercat superior als 16.000 milions. La unió de les dues empreses generaria uns ingressos de 10.000 milions d'euros i gestionaria més de 13.000 quilòmetres d'autopistes.