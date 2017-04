Els accionistes de Gas Natural Fenosa aproven repartir 1.001 milions d'euros en dividends dels guanys de 2016

Els accionistes de Gas Natural Fenosa reunits a Barcelona amb motiu de la celebració de la junta general de la companyia energètica van aprovar repartir 1.001 milions d'euros dels beneficis del 2016 en dividends, cosa que suposa destinar un 74,3% dels guanys obtinguts en l'exercici de l'any passat a remunerar l'accionista.

Aquesta xifra permet repartir el pagament d'un euro per acció tal i com es va comprometre la direcció de la companyia en el pla estratègic 2016-2018. L'aprovació d'aquest dividend s'ha acordat en la primera junta general d'accionistes presidida per Isidre Fainé.

El mateix Fainé va tenir unes paraules de record per al seu antecessor, Salvador Gabarró, mort el passat 17 de març als 81 anys, de qui va destacar les seves dots de lideratge professional i el seu tracte amb les persones.

Entre els acords de la junta va destacar que la companyia pagarà el pròxim 27 de juny el dividend complementari de 0,67 euros per acció que s'afegirà als 0,33 euros per acció que els accionistes van cobrar el mes de setembre passat a compte dels resultats del 2016.

Dels 1.347 milions d'euros que la companyia va obtenir com benefici el 2016, la gasista ha repartit en dividends 1.001 milions d'euros, cosa que suposa situar el pay out en el 74,3% i complir amb el pla estratègic del 2016-2018 on la companyia es va comprometre a retribuir l'accionista amb un euro per acció.

En el transcurs de la seva intervenció davant els accionistes, Isidre Fainé va destacar l'increment de rendibilitat de les accions de GNF, tenint en compte tant els dividends com l'evolució de la cotització de les accions, que ha estat en el 2016 del 2,26%, resultat d'una caiguda de l'acció del 4,8% en el conjunt de l'any i d'un increment del dividend del 7,1%.

Tot i la caiguda de la cotització de l'acció en el 2016 del 4,8%, en el primer trimestre d'aquest any el valor del títol s'ha incrementat en un 9,2%, cosa que ha destacat el conseller delegat de la companyia. Entre els acords aprovats a la junta general destaca la reelecció dels consellers Enrique Alcántara-García Irazoqui i Luis Suárez de Lezo.

A més, la junta també va ratificar el nomenament de Marcelino Armenter, conseller accionista de Criteria Caixa; Mario Armero, de GIP; Alejandro García-Bragado, de Criteria Caixa; Josu Jon Imaz, també dominical de Repsol; Rajaram Rao, dominical de GIP; i William A. Woodburn, dominical de GIP. Unes 800 persones van assistir a la junta general amb un quòrum presencial i representatiu del 82% del capital.