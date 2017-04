L´afiliació estrangera a Girona creix un 4,66% durant el març

El nombre d'afilats estrangers a la Seguretat Social a les comarques gironines va créixer un 4,66% durant el març. Aquest increment significa que es van registrar 2.054 treballadors més que el març de 2016 i que la xifra absoluta arriba ja a 46.167 persones. Girona va ser la tercera província que més va créixer just per darrere de Huelva, amb un 39% per la recollida de la maduixa, i les Balears, amb un 10% per la temporada turística.

Pel que fa a Catalunya, el nombre d'afiliats amb origen fora d'Espanya també va créixer un 8,37% al març respecte al mateix mes del 2016, concretament fins als 405.378, segons les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En relació al febrer, la variació ha estat del 2,1%. Del total, 135.923 provenen de països de la Unió Europea i 269.455 són extracomunitaris.

D'altra banda, 339.003 pertanyen al règim general –que inclou els 13.142 del sistema agrari i els 34.872 al sistema de la llar–, mentre que 65.648 són autònoms. Els afiliats estrangers a Catalunya representen el 23,3% del total de l'Estat. La mitjana estatal de forans afiliats es va situar en 1.739.720, un 5,88% més que el mateix mes del 2016 i un 2,2% més que al febrer d'aquest any.

Per països de procedència inclosos a la Unió Europea dels afiliats estrangers a Catalunya, predominen els ciutadans romanesos, amb 40.703; seguit dels italians (28.111 persones) i els francesos (16.777). Pel que fa als països de fora de la Unió Europa, el col·lectiu més nombrós és el marroquí, amb 50.303 afiliats; seguit del xinès, amb 26.768, i el pakistanès, amb 16.804.