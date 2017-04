Noel Alimentaria va facturar 225 milions el 2016

El fabricant d'elaborats carnis Noel Alimentaria, un dels més importants d'Espanya en el sector, va facturar el 2016 un total de 225 milions d'euros, un 8,7 % més (18 milions més), dels quals més del 50 % corresponen a exportacions.

Els productes de la firma que tenen un millor comportament comercial són els englobats en les línies "Grand Buquet' i 'Delizias', així com el fuet, segons ha destacat la companyia en un comunicat.

Noel ha consolidat a més la seva tercera posició en quota de mercat amb el pernil cuit.

La companyia, que compta amb més de 1.000 treballadors, preveu seguir creixent en volum de producció, després d'assolir les 53.876 tones el 2016, un 8,7 % més. El 2017, la previsió és arribar a les 57.000 tones.

En el marc del seu pla d'expansió i internacionalització, l'empresa està treballant per posar al cent per cent la nova fàbrica de 18.000 metres quadrats per a embotits picats i que va entrar en funcionament el 2016.

La planta, a la qual s'han destinat 42 milions d'euros en els últims 3 exercicis, compta amb una plataforma logística i amb línies de llenques creades per produir especialitats.

Noel Alimentaria, ubicada a Sant Joan les Fonts (Garrotxa), és una empresa familiar especialitzada en la producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits, carns fresques i plats preparats, que compta amb més de mil treballadors i 10 plantes productives.