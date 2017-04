Onze empreses invertiran 5 milions a Cornellà del Terri per ocupar uns terrenys annexos al polígon

Onze empreses invertiran 5 MEUR per instal·lar-se a uns terrenys de 144.000 metres quadrats annexos a la zona sud de l'antic polígon industrial de Pont-Xetmar de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany). Tres de les companyies vindran de fora i les vuit restants ja estan instal·lades a l'antic polígon però necessitaven més espai per poder continuar amb l'activitat. És per això que van decidir comprar els terrenys i assumir els costos d'urbanització. L'Ajuntament, per la seva banda, afrontarà les millores de l'entrada de l'antic polígon, que connectarà amb aquest espai nou i que es faran en paral·lel. El projecte del nou polígon, que es considera una ampliació del que ja hi ha, ja s'ha aprovat inicialment i es preveu que d'aquí a un any puguin començar les obres. L'alcalde, Salvador Coll, subratlla que l'ampliació neix amb tota la superfície ocupada abans que les naus siguin una realitat, un fet "insòlit", que reactivarà l'activitat a la zona i comportarà nous llocs de treball.

Cornellà del Terri, amb uns 2.200 habitants, guanyarà 144.000 metres quadrats de polígon industrial per iniciativa d'onze empreses, la majoria ja instal·lades al municipi, que necessitaven augmentar l'espai per seguir fent la seva activitat. No ha transcendit cap nom de les firmes promotores però sí que l'ajuntament ha assegurat que la seva activitat serà compatible amb les que ja hi ha a l'antic polígon i que seran respectuoses amb l'entorn. "No ens interessa portar empreses contaminants ni que comportin sorolls ni cap greuge amb el poble", ha subratllat l'alcalde, Salvador Coll, que ha reconegut l'"empenta" d'aquestes empreses i el revulsiu econòmic que comportarà a la zona, amb la creació de nous llocs de treball. Pertanyen a diferents sectors com ara el metal·lúrgic, el de l'alimentació o la logística. De les onze que s'hi instal·laran, vuit ja estan a l'antic polígon i tres vindran de fora.

Des de l'Ajuntament celebren la iniciativa i afirmen que és un "fet insòlit" que, en el context de crisi actual, es creï una nova zona industrial i que es faci amb el 100% d'espai ocupat quan encara no s'ha ni edificat. El projecte va començar a gestar-se ara fa un any quan algunes empreses van expressar les limitacions d'espai que tenien a l'antic polígon. El consistori els va exposar que hi havia aquests terrenys de sòl industrial disponibles però que calia urbanitzar i fer passar tots els serveis. Els terrenys eren propietat d'uns sis o set veïns que van accedir a vendre. Les empreses han impulsat la redacció del projecte que el 10 d'abril passat va aprovar inicialment la Junta de Govern. Ara s'està pendent dels informes tècnics. L'aprovació definitiva s'ha de fer a través del ple municipal. Es calcula que aquests treballs tindran un cost aproximat d'uns 5 MEUR que assumiran íntegrament les empreses. En aquest import no hi ha inclosa la compra dels terrenys.

El que sí assumirà l'Ajuntament són els treballs de millora de l'entrada de l'antic polígon –la que va des de l'Haribo i transcorre amb una via paral·lela a la C-66 passant per Banyoles Park - que connectarà amb la zona nova. El projecte està en fase de redacció i encara no se sap la xifra total. Els treballs , que es finançaran amb una partida del pressupost de l'any vinent, inclouran la millora del ferm, nova il·luminació i clavegueram, i es faran en paral·lel amb les obres d'ampliació del polígon. "Millorarem la imatge d'aquesta entrada de Cornellà que passarà a tenir millors condicions que les que té ara", ha avançat Coll en una entrevista a l'ACN.



Un polígon quasi saturat

L'ampliació del polígon permetrà alliberar espai de l'antic, que ja estava força saturat, amb la possibilitat d'atraure noves empreses. Actualment hi ha 110 empreses de diferents dimensions que estan repartides en les dues zones que té el polígon. Entre les més grans, hi ha Xocolates Torras o Haribo, però també n'hi ha de menys dimensió i petits tallers.

"L'antic polígon no quedarà abandonat, sinó que algunes firmes aprofitaran per fer-hi magatzems o ja estan en contacte per passar-ho a altres empreses; tenim un polígon molt potent i ben comunicat a tocar de la C-66", ha afirmat Coll, que des de fa un any ja hi ha fibra òptica, una demanda molt reclamada per les indústries.

L'alcalde, Salvador Coll, ha reconegut l'"aposta" d'aquestes empreses per seguir creixent al municipi, que farà que el polígon sigui encara "més potent" i multiplicar les sinergies.