Tots els camins porten a l´èxit

Tres trajectòries vitals diferents que conclouen amb èxit com a director general de tres grans empreses gironines. Es tracta de saber triar el camí. Aquesta és la conclusió que van poder extreure ahir els estudiants de la Universitat Politècnica de Girona que van assistir al Tribuna Jove –que organitza el Patronat Politècnica i Tribuna de Girona, on participa Diari de Girona, la Caixa i Ràdio Girona– que se celebrava amb motiu de la 18a edició del Fòrum Industrial.

El director general de Nestlé, Jordi Frigolé; d'Embotits Casademont, Francesc X. Gómez; i Robert Mas, de l'enginyeria ABM van deixar clar que la formació constant, l'autoestima, la voluntat de superar-se, la constància, el suport familiar i la creativitat són més importants per assolir l'èxit professional que tenir un bon currículum a la Universitat.

El directiu de Nestlé, Jordi Frigolé, és un home d'una llarga carrera en una sola empresa: va aterrar a Nestlé fa més de 30 anys. Va remarcar que ha treballat des de ben jove, però malgrat això va poder seguir estudiant. Després de treure's la llicenciatura en electrònica i treballar va acabar aterrant a Nestlé per engegar processos d'automatització. Després d'una estada a Suïssa, va tornar a Girona a dirigir una de les 500 fàbriques que té la multinacional arreu del món

Per a Frigolé, la clau de l'èxit es resumeix en set idees: motivació i l'autoestima; saber escollir en qui confiar i tenir un referent; superar les pors, afrontar els canvis i cercar nous reptes; cercar l'excel·lència; mantenir un aprenentatge constant; tenir respecte per tothom i per tot i tenir empenta.

Per la seva part, Francesc X. Gómez és un directiu que ha recorregut diverses empreses amb encàrrecs molt diferents. Va destacar el seu pas per Derbi a la Xina, també la trajectòria a Comexi i l'aterratge a Casademont fa cinc anys. Va animar els joves a estudiar però sobretot a tenir valors, no oblidar els orígens, treballar i aprendre dels fracassos i preparar-se per competir en un món que és complicat.

Per la seva part, Robert Mas, un empresari que va abandonar un lloc segur a la Generalitat per crear la seva empresa, va assegurar que la seva recepta per a l'èxit té més a veure amb les aptituds que les actituds i va assenyalar que una persona motivada multiplica per deu les seves capacitats.