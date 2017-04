Hisenda retorna 1.041 milions en dues setmanes de campanya de la Renda de 2016

L'Agència Tributària ha retornat als contribuents 1.041 milions d'euros des de l'inici de la campanya de la Renda 2016 el passat 5 d'abril, un 17,6% més que en el mateix període de l'any passat, segons que va informar l'Agència en un comunicat.



En aquestes dues setmanes, 2,44 milions de contribuents han presentat la seva declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, un 1,8% més que el passat any. D'elles, 2,17 milions de declaracions resultaven amb sol·licitud de devolució, un 0,33% més, per un import de 1.673 milions, un 3% menys. D'elles, 1,63 milions de declaracions ja han estat abonades, un 10,9% més, per un import de 1.041 milions d'euros.



Pel que fa al territori, els catalans han rebut ja 237 milions d'euros de la declaració de la renda de 2016, mentre que en el mateix període de l'any passat s'havien retornat 156 milions d'euros.