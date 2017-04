Noel Alimentaria tanca el 2016 amb una facturació de 225 MEUR

L'empresa Noel Alimentaria de Sant Joan les Fonts va tancar el 2016 amb una facturació de 225 milions d'euros. Una xifra que representa un 8,7% més que l'any anterior, quan va facturar 207 milions d'euros. La companyia es dedica als elaborats carnis i en els darrers anys ha experimentat un important creixement en el nombre d'exportacions. Actualment, aquest àmbit suposa més del 50% del total de la facturació anual. Amb més d'un miler de treballadors, esperen seguir creixent també en volum de producció. En aquest sentit, durant l'any passat van arribar a les 53.876 tones, un 8,7% més que al 2015. La previsió és arribar a les 57.000 aquest 2017. L'empresa, a més, està consolidant la nova planta d'embotits picats i curats de 18.000 metres quadrats que van posar en marxa l'any passat. Aquesta nova fàbrica, a la qual han destinat 42 milions d'euros en tres anys, compta amb una plataforma logística que funcionarà a ple rendiment en els propers mesos.



Entre els productes més venuts, les línies Grand Bouquet, Delizies i el fuet han estat els que han registrat un major creixement comercial durant el darrer exercici. A més, durant el 2016, Noel també ha consolidat la seva tercera posició en quota de mercat amb el pernil dolç amb un 6%. Una xifra que els manté com a líders en grans supermercats.





Internacionalització



Pel que fa a la internacionalització de l'empresa, actualment les exportacions suposen més del 50% del total de la facturació anual. En concret, un 40% correspon al pernil serrà, un 40% més al xoriç i al fuet, un 15% a les tapes i el 5% restant a altres productes com el pernil de bellota. La companyia treballa amb més de 55 països.





Consolidant la nova planta



Amb l'objectiu de continuar creixent tant al mercat nacional com internacional, estan consolidant la nova planta d'embotits picats i curats, que van posar en marxa l'any passat. La nova fàbrica, de 18.000 metres quadrats, ha suposat una inversió de 42 MEUR en els darrers tres anys. Compta amb una plataforma logística i amb línies per fer rodanxes creades per produir especialitats. La previsió és que funcioni a ple rendiment en els propers mesos.



D'altra banda, la càrnia ha fet també una important aposta en I+D durant el 2016. Una de les principals novetats és el llançament d'una nova gama Veggie, una selecció de productes sense carn en els quals s'utilitza la clara d'ou com a base proteica. La iniciativa es va presentar al Saló Alimentària i es va convertir en la guanyadora del premi Innoval en la categoria de «Salut i Confiança». La línia es va començar a comercialitzar a l'estiu.