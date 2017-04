El sector de productes del mar es promociona a Brussel·les

Tempura de llagostí i peix espasa envasats al buit, plats precuinats de peix i marisc, salsa de llamàntol, peix i marisc congelat i refrigerat són alguns dels productes que presentaran les 11 empreses catalanes que, sota la marca «Catalonia, the land of Barcelona», participen en la fira Seafood Expo Global, que se celebra a Brussel-les del 25 al 27 d'abril. Catalunya va exportar el 2016 un total de 61.620,98 tones de peix, marisc, mol·luscs i conserves i preparats de peix, per un valor de 317,55 milions d'euros



Entre les empreses que particpen en aquesta Fira internacional a Bèlgica es troben la gironina EasyFish i el Grup Ros, amb seu a Blanes.