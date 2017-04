El «supertoro» del Ripollès

En la passada edició del Mercat del Ram de Vic, celebrada de 7 al 9 d'abril, va tenir lloc el gruix principal d'actes del Concurs Nacional de la Vaca Bruna dels Pirineus, que va aplegar ha aplegat prop de 150 caps de bestiar procedents de totes les comarques on té presència la raça. Els premis als millors animals, alguns dels quals van competir en diferents categories durant el certamen, van recaura en divereses explotacions de tot el territori català.



Ramaders del Ripollès i d'Osona van obtenir diversos guardons, «entre els quals destaca el de millor toro», assenyalen des de l'organització del certamen, que va rebre la granja Mas El Coll de Sant Joan de les Abadesses. El Ripollès també es va endur un primer premi en la categoria de vedelles: concretament, per un exemplar procedent de l'explotació La Casanova, de Queralbs. La comarca més premiada en el Concurs, però,va ser la Vall d'Aran amb vuit guardons en total, entre els quals s'hi compten el d'Animal Gran Campió del Concurs, que va recaure en una vaca amb vedell procedent de l'explotació Vallnova-Espanholet. De la seva banda, informa l'organització, l'animal gran campió jove procedia de Casa Mestrepere del Pallars Jussà. En la categoria de vaques eixutes el primer premi se'l va endur un animal de Casa Beta, del Pallars Sobirà; l'escollida com a millor terçona amb vedell va ser un animal criat esmentada explotació Vallnova-Espanholet de la Vall d'Aran; en la categoria de toro, l'animal guanyador procedia de l'explotació Mas El Coll del Ripollès. Pel que fa a la categoria de braves, el primer premi ha anat a parar a l'explotació Casa Mestrepere del Pallars Jussà. Dins de la categoria de vedelles, dividida alhora en diferents grups d'edat «a causa de la gran participació que hi va haver», a més del Ripollès també s'han endut premis importants explotacions de la Vall d'Aran i del Berguedà.



Josep M. Moga, president de la Federació Catalana de la raça Bruna dels Pirineus, organitzadora del certamen, es mostrava «satisfet» per com havia transcorregut el concurs i per «la qualitat dels animals participants». Agraïa també la col·laboració de l'Ajuntament de Vic, que a més del Concurs Nacional anual, acull també el Mercat de la Bruna, a la tardor.



L'origen de la vaca Bruna dels Pirineus se situa a les comarques de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, a la província de Lleida. Prové d'una antiga fusió entre la vaca autòctona catalana i bovins de raça Parda Alpina procedents de Suïssa. Es creu que la vaca autòctona existent en els Pirineus era un ecotipus de la Pirenaica. Aquests animals autòctons van rebre la influència repetida de la Parda Alpina des de finals del segle passat. Les primeres fonts escrites parlen, el 1922, d'importacions de vaques suïsses, però es tenen evidències que al voltant del 1880 es van fer les primeres importacions, probablement a la Vall d'Aran.



Inicialment va ser una vaca d'aptitud triple: carn, llet i treball. Més endavant es va convertir en una raça d'aptitud mixta (carn i llet), i en l'actualitat es cria per a la producció de carn. La raça està constituïda per animals que pertanyen al tronc Alpí, de capa bruna i proporcions harmòniques i eumètriques, amb tendències longilínies. Rústica, amb bona capacitat de pasturar i de precocitat mitjana, s'explota per a la producció càrnia en règim extensiu.