Els experts de Fedea plantegen la fi de la deducció per habitatge i dels mòduls

Espanya necessita una reforma tributària integral que posi ordre en un sistema que en dues dècades ha acumulat nombrosos canvis tributaris parcials motivats unes vegades «pel càlcul polític electoralista» i sovint també per les urgències d'elevar la recaptació a curt termini en un context de crisi. Sobre aquesta base, Jorge Onrubia, economista i investigador de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), ha llançat una proposta de reforma fiscal que planteja modificacions d'abast en tots els tributs. Algunes són les següents: suprimir definitivament la deducció per habitatge i el sistema de mòduls en l'IRPF, estendre el gravamen general de l'IVA a productes beneficiats ara pels tipus reduïts i homogeneïtzar el tribut de successions a tot el país, fixant uns límits d'imposició mínima i màxima obligatoris.



Onrubia, expert seleccionat per la Comunitat de Madrid per participar en les negociacions del nou model de finançament autonòmic, posa el focus en les diferències que hi ha entre Espanya i altres països d'Europa pel que fa als resultats del seu sistema tributari: amb una estructura «no massa diferent de la de la resta de membres de la UE «la capacitat recaptatòria és significativament inferior», especialment si es compara amb els països més rics. Així, la pressió fiscal (pes de la recaptació d'impostos i cotitzacions respecte al PIB) és a Espanya del 34,3% (dada del 2005), quan la mitjana de la zona euro està en el 41,4% (40% en el conjunt de la UE). Per fer front a aquesta anomalia, l'estudi suggereix, entre altres mesures, actuar sobre els grans impostos (IRPF, societats i IVA) per ampliar les bases imposables i guanyar recaptació, simplificar totes les figures tributàries per reduir les pràctiques d'elusió, revisar «en profunditat» els impostos sobre la riquesa (patrimoni i successions) i enfortir la lluita contra el frau.





IRPF





L'especialista en Hisenda Jorge Onrubia remarca l'ampli consens que hi ha entre els experts sobre que l'última reforma de l'IRPF (la rebaixa aplicada pel Govern de Mariano Rajoy des del 2015) «no va abordar de manera integral els problemes de fons del tribut». Entre altres canvis, l'informe planteja eliminar reduccions de la base imposable, incloses la vinculada als rendiments del treball, que podria ser substituïda per «deduccions reemborsables» per a assalariats amb rendes baixes. S'aconsella l'eliminació completa del règim d'estimació objectiva (mòduls) mitjançant el qual tributa bona part dels autònoms i petits empresaris. Segons Onrubia, és «un focus de generació de frau fiscal». Al costat d'altres canvis en la tarifa, es proposa un pla per eliminar «en un període màxim de tres o quatre anys» el règim transitori de la deducció per compra d'habitatge, el qual beneficia milions de llars que es van hipotecar per comprar casa abans que el 2013 aquesta bonificació fos suprimida per les noves operacions.



IVA





L'investigador de Fedea considera que en l'IVA i en el baix tipus efectiu mitjà que es paga a Espanya hi ha una de les grans vies d'aigua del sistema tributari. L'explicació rau, segons la seva opinió, en l'alta proporció de béns i serveis afavorits pels tipus reduït (10%) i superreduït (4%). Es proposa estendre més la utilització del tipus general (21%). Davant la resistència que això comporta en casos com el sector turístic, gravat amb el 10%, l'informe advoca per una «elevació gradual» del tipus impositiu sobre l'hostaleria.



SOCIeTATS









SUCCESSIONS





El document auspiciat per Fedea defensa el manteniment de l'impost sobre les herències per motius d'«equitat intergeneracional» i com un instrument útil de redistribució de la riquesa. Ara bé, assenyala que la situació del tribut a Espanya és «manifestament millorable». Onrubia critica les grans diferències entre regions i proposa fixar quanties d'exempcions per als familiars directes comuns a tot el territori nacional, establir uns mínims d'imposició i uns màxims dels quals no podrien sortir-se'n les autonomies, millorar el sistema d'ajornaments i fraccionaments de pagament i incorporar millores legislatives per frenar l'elusió fiscal en aquest impost.