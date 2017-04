Pujar l´IVA i els tributs mediambientals i especials, receptes de l´FMI

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha instat Espanya a ampliar la base de l'IVA i incrementar els impostos especials i mediambientals amb l'objectiu d'afavorir el creixement.



Així es desprèn de l'informe «Fiscal Monitor» elaborat per la institució presidida per Christine Lagarde, que preveu que el dèficit públic a Espanya arribi al 3,3% del PIB el 2017, el tercer més gran entre les economies avançades, per darrere dels Estats Units i Japó, tots dos amb un 4%.



En concret, les previsions de l'FMI apunten que Espanya no serà capaç de complir els objectius de dèficit pactats amb Brussel·les per a 2017 i 2018, quan el desequilibri dels pressupostos serà respectivament del 3,25% i del 2,71%, enfront de la meta del 3,1% per a aquest any i del 2,2% per al següent.



Espanya deixa d'ingressar anualment prop de 19.000 milions d'euros pels tipus reduïts i les exempcions de l'IVA, d'acord amb les previsions que ha realitzat el Govern per a 2017, la qual cosa representa el 28% de la recaptació total d'aquest impost. En concret, es perdran 18.944,43 milions d'euros per l'aplicació del tipus reduït del 10%, el superreduït del 4% (davant el general del 21%) i pels productes i serveis exempts del tribut, xifra que suposa el 28% dels ingressos totals de l'IVA per a 2017, que se situaran en 67.463.000 euros, un 7,3% més que el recaptat en 2016, d'acord amb els Pressupostos Generals per a aquest any.



Els tipus reduïts i exempcions que aplica Espanya en l'IVA són qüestionats constantment pels organismes com l'OCDE, l'FMI i la Comissió Europea.