Dos cellers de la DO Empordà es promocionen a Alemanya

Els cellers Roig Parals i el Masetplana (DO Empordà) participaran demà en un acte de promoció a Colònia davant uns seixanta professionals locals.

El programa Català Wines Alemanya d'ACCIÓ té com a objectiu impulsar l'entrada dels vins i caves catalans al mercat alemany. A través d'assessorament i accions de promoció, un total de deu cellers catalans mostraran els seus productes al públic alemany.

A més del Roig Parals i Masetplana, hi participaran els DO penedès i DO Cava Can Descregut, Huguet de Can Feixes, Molí Parellada, Ramon Canals i 1+1=3; el DO Penedès Heredat Mastinell, el DO Terra Alta Coma d'en Bonet i el DO Priorat, DO Cava, DO Montsant i DO Conca de Barberà Castell d'Or.

El programa Català Wines Alemanya d'ACCIÓ, que es va posar en marxa el 2014, arriba a la sisena edició d'esdeveniments de promoció de cellers catalans a les principals ciutat del país.