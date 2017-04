Els Estats Units fan enrere l'FMI en la lluita contra el proteccionisme

La pressió dels Estats Units va quedar reflectida a l'assemblea de primavera del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial celebrada a Washington.

Els dos organismes internacionals van retirar el compromís a lluitar contra el proteccionisme, després que la idea s'hagués subratllat com a «fonamental» anteriorment.

El compromís de lluitar contra el proteccionisme no apareix recollit en el comunicat final que tanca la trobada de líders econòmics, on només s'assenyala «estem treballant per enfortir la contribució del comerç a les nostres economies».

El president del Comitè Financer i Monetari de l'FMI, Agustín Carstens, ha afirmat que «hem intentat fer un balanç constructiu i el significat de la paraula proteccionisme és molt ambigu i, per això, l'hem eliminat de diferents seccions del comunicat.

A aquesta mesura cautelar, se li suma el que va passar a Alemanya a la cimera del G20 fa cinc setmanes en la qual Alemanya, que és la presidenta rotatòria del grup, va decidir no emetre cap comunicat per evitar «especulacions», tal com va assenyalar el ministre de Finances Wolfang Schäuble.

Canvi de rumb als EUA

Els comunicats oficials han d'estar aprovats pels països participants. Per tant, s'intueix un canvi de rumb per part del govern presidit per Donald Trump.

Trump, amb una agenda de clar nacionalisme econòmic, ha retirat els Estat Units de l'Acord Transpacífic i ha promès renegociar el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord amb Canadà i Mèxic.

Aqueta setmana, mentre l'FMI advertia del risc derivat de l'aïllament, el magnat firmava una ordre executiva per endurir els requisits d'alguns vistats professionals i revisar acords comercials que permetin a empreses estrangeres optar a contractes públics.

El ministre d'Hisenda de Colòmbia, Mauricio Cárdenas, ha reconegut que a les reunions de l'FMI hi ha hagut «inquietud» per la posició dels Estats Units.