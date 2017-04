Les netejadores del Puig d´En Roca aniran a la vaga indefinida si segueixen sense cobrar

Les treballadores de la neteja de la residència geriàtrica del Puig d'en Roca, que estaven contractades per l'empresa Kluh Linaer, han anunciat que avui serà l'últim dilluns d'aturada i que ben aviat iniciaran una vaga indefinida si no cobren els endarreriments ni se'ls aclareix el seu futur. A diferència de les netejadores de les comissaries i els parcs de Bombers gironins, el conflicte laboral a la residència no ha rebut cap solució a curt termini. Segons el secretari general d'UGT, Xavier Casas, l'empresa és «insolvent» i els sous dels treballadors «no permeten estar ni un ni dos mesos sense cobrar». El mateix Casas ha assenyalat que se'ls deu el mes de març i un pagament extraordinari que s'havia de fer aquell mateix mes.

Els problemes amb el cobrament ja es van produir al febrer, el que va generant endarriments cada mes. Es tracta d'un deute que la nova firma a qui la Generalitat ha atorgat el contracte, Multianau, ja ha dit que no assumirà. Els sindicats CCOO i UGT pressionen el Govern perquè aquesta empresa, que ha subrogat la plantilla de Kluh Linaer, aboni les quantitats que s'han quedat a deure a les treballadores. Si no és així, els sindicats ja avancen que estudiaran ampliar els dies d'aturada indefinida.