UGT reivindica els salaris dignes per recuperació econòmica

La Unió General de Treballadors (UGT) ha anunciat aquest matí que es mobilitzarà el Primer de Maig per reivindicar que la recuperació econòmica també es traslladi als salaris i altres millores no salarials. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha denunciat l'alta temporalitat dels contractes de treballadors a Girona i ha reivindicat el simbolisme del Dia del Treball per demostrar «força» davant de les negociacions que vindran els pròxims mesos. Ris ha advertit que mentre el PIB de Catalunya ja s'ha situat a nivells del 2007 i 2008, «els salaris no estan al nivell del 2007 ni del 2008».

El secretari general d'UGT a comarques gironines, Xavier Casas, ha reconegut que hi ha xifres que són una bona notícia però la «realitat» que estan vivint els treballadors és una altra. En aquest sentit, ha lamentat la proliferació de les empreses multiserveis que perjudiquen tant els treballadors de les empreses privades com de l'administració. Segons Casas, aquestes empreses busquen el màxim rendiment a costa de pagar poc als seus empleats.

Des de la UGT s'assenyala que un 86% dels contractes a Girona són temporals i amb una duració mitjana d'entre sis i set setmanes. Xavier Casas va advertir a més, que la patronal «s'està negant a negociar» per aconseguir que no avancin els drets dels treballadors.

La UGT celebra en aquests moments una assemblea per informar dels actes del Primer de Maig al qual assistiran sota el lema unitari: «Ocupació estable, salaris justos, + drets socials».