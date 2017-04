La UE confirma que Espanya va complir l´objectiu de dèficit el 2016

L'oficina estadística de la Unió Europea (UE), Eurostat, va confirmar que Espanya va complir el seu objectiu de dèficit per 2016, doncs l'indicador es va situar en el 4,5% del producte interior brut (PIB) al tancament de l'any passat, una dècima per sota del límit pactat amb Brussel·les.



El passat 30 de març, el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ja havia afirmat que Espanya va tancar l'exercici 2016 amb un dèficit públic del 4,33% del PIB, una xifra que s'eleva fins al 4,54% quan se sumen les ajudes a la banca.



Quant al deute públic espanyol, Eurostat va certificar que en concloure 2016 es va situar en el 99,4%, tal com havia anticipat a la fi del mes passat el Banc d'Espanya. En la seva primera estimació preliminar, realitzada a partir de les dades proporcionades pels Estats membres, l'oficina d'estadística comunitària va constatar que Espanya va tenir el percentatge de dèficit més elevat de tots els països del club comunitari.





Projecció del dèficit



L'organisme estadístic calcula que el dèficit públic d'Espanya va aconseguir els 50.576 milions d'euros en 2016, mentre que el deute públic es va elevar fins als 1.106.952 milions.



D'acord amb els pactes amb les institucions comunitàries, el dèficit haurà de situar-se en el 3,1% del PIB en 2017 i en el 2,2% al tancament del 2018.



El Banc d'Espanya havia previst a principis d'abril que el dèficit públic se situaria en el 3,3% del PIB a la fi del 2017, si bé l'entitat va matisar que la predicció no recollia el projecte de pressupostos d'aquest any.



En el conjunt de la Unió Europea, el dèficit va descendir des del 2,4% del PIB en 2015 fins a l'1,7% en concloure l'any passat, mentre que als dinou països que comparteixen la moneda única es va reduir del 2,1% a l'1,5%, va precisar Eurostat.