Girona, sisena ciutat de l'Estat on comprar per llogar és més rendible

Girona, sisena ciutat de l'Estat on comprar per llogar és més rendible

La inversió immobiliària a Espanya, en qualsevol dels productes analitzats, ofereix unes taxes de rendibilitat que tripliquen, «en el pitjor dels casos», les dels Bons del Tresor a 10 anys, segons un estudi elaborat pel portal immobiliari idealista.com. El treball analitza la rendibilitat que ofereix el lloguer a les capitals de província.

En l´àmbit de l´habitatge –la recerca també estudia la rendibilitat que ofereix el lloguer d´oficines, locals i de garatges–, Girona se situa en la sisena posició, amb un rendiment del 6,2%, només superada per Lleida (7,6); Las Palmas de Gran Canaria (7,5); Huelva (6,8); Alacant i Palma de Mallorca (que comparteixen la quarta posició amb una rendibilitat del 6,5%); i Castelló de la Plana (6,3). La sisena posició obtinguda per Girona és compartida amb la ciutat de Múrcia.

Segons l´estudi d´idealista.com, que relaciona els preus de venda i lloguer de diferents productes immobiliaris per calcular la seva rendibilitat bruta, el local comercial es manté com la inversió immobiliària més rendible. Així, comprar un local a Espanya per llogar-ho ofereix una rendibilitat bruta del 8,3%, enfront del 7,7% que donaven fa un any. Les oficines, per la seva banda, ofereixen un rendiment del 7,5% (fa un any era del 6,9%).

Els garatges són l'únic producte en el qual s´ha reduït la rendibilitat durant aquest any, en passar del 5,6% del primer trimestre de 2016 al 5,2% actual. Analitzats àmbit per àmbit, els locals comercials a lloguer que ofereixen una rendibilita més alta són els de Màlaga, amb un 11,5%, seguits dels de Vitòria (9,4), Las Palmas de Gran Canària (9%) i Saragossa (8,8%). A Barcelona la rendibilitat mitjana d´aquests actius immobiliaris és del 8,4% mentre que a Madrid, del 7,6%. Girona se situaria una mica per sota de la capitat espanyola, amb una rendiment del 7,5%.



Pàrquings, a la baixa

Dels quatre actius immobiliaris analitzats per idealista.com, els garatges són els únics que perden terreny en rendibilitat. Tenir-ne un llogat a Girona representa, de mitjana, un rendibilitat anual del 5,3%, una de les més altes del conjunt de l´Estat només superada per la que ofereixen Tarragona (8%); Palma de Mallorca (7,1%); Las Palmas (6,7%); Múrcia, (6,4%) i Huelva (6,1%).

A Barcelona els arrendataris de places d´aparcament només obtenen una rendibilitat del 2,4%, cinc dècimes per sota de la que aconsegueixen els propietaris madrilenys (2,9%). Pel que fa a oficiens, les de Guadalajara presenten el retorn més elevat, amb un 8,2% de rendibilitat bruta. La segueixen Saragossa (7,2%) i Còrdova (7,1%). A Barcelona la rendibilitat és del 6,4; la dada gironina no està disponible.