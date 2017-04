Alerten que les begudes ensucrades pujaran més d'un 10% a partir de dilluns

Les empreses distribuïdores de les comarques gironines han alertat que a partir de dilluns les begudes ensucrades passaran a tenir un cost suplementari de més del 10% –en alguns casos podria arribar al 20%.

El sector del gran consum havia reclamat al Govern que ajornés aquesta mesura, que consideren «ineficaç i discriminatòria». Després d´un mes d´aturada provisional, finalment entrarà en vigor dilluns.

El nou impost ha requerit, entre altres coses, canviar les etiquetes per modificar els preus i també recalcular els seus comptes per poder fer la liquidació fiscal abans del primer trimestre d'aplicació del tribut.

Quan entri en vigor, les begudes ensucrades envasades seran més cares a Catalunya que a la resta d'Espanya. El Govern recaptarà 0,08 euros per litre en begudes que tinguin entre cinc i vuit grams de sucre per cada 100 mil·lilitres i 0,12 euros en les que en tinguin més. «A això cal sumar que després s´ha d´aplicar l´IVA sobre el preu final», assenyalan des d´una de les empreses distribuïdores.

Segons les estimacions del sector, els productes afectats s'encariran entre un 10% i un 20%. El gravamen abasta un ampli ventall d'articles: entren els refrescos i sodes, begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites, les esportives i les de te i cafè. També les llets endolcides, les vegetals, els batuts i begudes de llet amb suc de fruita i les aigües amb sabors. En resum, a més dels refrescos i les sodes, inclou productes làctics com els batuts, algunes llets o els sucs que inclouen sucre.



Altres aliments no estan gravats

L'Associació de Begudes Refrescants (Anfabra) va qualificar de «discriminatori i regressiu» el nou impost sobre les begudes ensucrades previst als Pressupostos 2017, que es van aprovar el març passat en el Parlament. En un comunicat ja va criticar que «només afecta alguns productes per contenir un ingredient que, no obstant això, està disponible en molts altres aliments que no seran gravats», i va avisar que tindrà una especial repercussió en els sectors socials més vulnerables.

També, denuncien fonts del sector, perjudicarà més a les empreses que només distribueixin el seu producte o en venen la major part a Catalunya, la qual cosa suposa «trencar la unitat de mercat». «El sector del turisme i l'hostaleria català es veurà més afectat», lamenten.

«Les implicacions del nou impost no s'han traslladat convenientment als consumidors, malgrat estar clarament afectats, ja que la llei especifica que les empreses tenen l'obligació de repercutir l'impost al consumidor final», va assenyalar la indústria en un comunicat conjunt signat per un total de vuit associacions que representen a la majoria de supermercats, empreses de gran consum, fabricadors i distribuïdors del país.

Aquest, reivindiquen, és un sector «estratègic per a l'economia nacional i del qual depenen 30.000 empreses i més de mig milió de persones de manera directa».