Fes un viatge al Carib simplement estalviant!

Només hi ha dues maneres de guanyar més diners. La primera és muntant un negoci molt rendible o buscant una feina que et permeti augmentar el teu salari mental (sí, aquest que penses que et mereixes però que per definició mai obtens perquè estàs programat per a una mica menys). I la segona és creant una política realista de contenció de la despesa... o el que és el mateix: estalviar d'una manera raonable i en quantitats reals i no el mig euro de marca blanca en el detergent que, sens dubte, neteja molt pitjor!

La pregunta és... es pot fer i que es noti a final d'any?

La resposta és que sí. Les associacions de consumidors aporten dades que poden portar-nos a estalvis molt significatius tant en la nostra cistella de la compra com en el pagament de subministraments. Tan elevat és l'estalvi que sens dubte podríem fer un viatge al Carib per a dues persones i en la suite de luxe.

Vegem-ho:

1. Et semblarà evident, però si fumes, aquest és sens dubte el primer escull que has de vèncer. No parlem de la falta de voluntat o de la salut, sinó dels efectes per a la teva butxaca. Un paquet? Dos? Si fumes 10 cigarrets al dia i ho deixes estalviaràs al mes uns 68 euros, que són 826 al cap de l'any. Amb això fes la teva pròpia regla de tres. Si no fumes, considera-ho un estalvi per si mateix.

2. La cistella de la compra. És la gran pregunta: Vaig al lloc adequat a comprar el menjar? Si la resposta és: vaig al més proper al meu domicili, llavors segurament estàs cometent un error. Segons un estudi de l'OCU publicat el setembre passat, es poden estalviar més de 900 euros a l'any en els supermercats. Aquesta "cistella de la compra" està formada per 231 productes. Inclou productes frescos (carn, peix, fruites i verdures), envasats, higiene i drogueria. Inclou productes de marques líders en el seu segment i productes de marca blanca. Cada un dels productes que la integren té un pes diferent en la cistella d'acord amb l'enquesta de pressupostos familiars elaborada per l'INE. Amb aquesta cistella el consumidor pot comparar exactament el preu dels diferents productes en tots els establiments.

Estalviar en la cistella de la compra, una de les claus - Getty Images



3. La telefonia mòbil. T'aconsellem els bàsics que inclouen adsl, fix i mòbil. Si no pots viure sense Netflix o HBO has de saber que hi ha paquets que estàs pagant que segurament no consumeixes. Usa els comparadors que tens al mercat com Rastreator o Kelisto. Alerta perquè no has de comparar peres amb pomes. Si uses més dades que veu, si estàs més a fora que a casa, etc? no canviïs d'operadora només per barata perquè això sol redundar en una baixada considerable dels megues contractats. Si al final et decideixes per la millor opció pots estalviar prop de 200 euros anuals.

4. Hi ha diverses cooperatives que tenen un sistema de compra comunitària de combustible per al teu vehicle. Pagues una quota anual i l'estalvi pot ser de més de 10 cèntims per litre. Si vols usar aquest tipus de sistema l'habitual és que contactis amb les cooperatives properes al teu lloc de residència o en la teva comunitat autònoma.

5. La tarifa de la llum. Hi ha diverses opcions al mercat i moltes d'elles no sempre resulten clares. En aquest sentit, Endesa ha tret la tarifa Tempo Happy, que ofereix electricitat a 0 euros durant dues hores diàries o un dia a la setmana que pot triar el mateix consumidor.

Aquestes tarifes són interessants en funció de com consumeixi el client. Si s´aprofita la millor opció es pot treure el màxim partit a les hores sense cost triades. Per exemple, si es tracta d'una parella jove que només és a casa a les nits, pot triar les hores Happy de 9 a 11 de la nit que és quan són a casa i cuinen, posen la rentadora, el rentaplats, etc. i poden realitzar la major part del seu consum en aquest període aconseguint importants estalvis pel que fa a la majoria de tarifes del mercat.

En cas de no saber quines són les hores que més ens interessen, podem condensar l'estalvi en un dia sencer a la setmana. El millor és que Endesa no exigeix compromís de permanència.

Una familia disfrutant de diversos aparells electrònicos- Getty images

Amb tarifes com la Tempo Happy, es pot estalviar fins a un 20% en la factura de la llum. Per a més informació accedeix a aquest enllaç.

6. Pel que fa a la climatització de la teva llar, aquí tens diverses opcions que són més o menys útils en funció del teu pressupost. Pots posar doble vidre a les finestres, opció que et serveix per a dues coses: evitar la pèrdua d´escalfor durant l'hivern i aïllar acústicament casa teva. Però si no tens diners per fer aquest primer desemborsament, et suggerim els rivets de tota la vida. Els pots comprar en qualsevol drogueria i aconseguir un efecte sorprenent segellant les juntes de finestres i portes. El desemborsament és de tres euros: l'estalvi de més de 20 al mes.

7. Obres l'aixeta de la dutxa i t'estàs diversos minuts esperant fins que l'aigua surti calenta. Estàs perdent aigua i energia que sens dubte podries aprofitar. Et suggerim que tinguis un parell de bidons de plàstic de cinc litres per aprofitar-los per a la cisterna o per al reg de les plantes. No representa gaire feina i suposa estalviar 10 litres al dia: 3.650 a l'any. Estem parlant de molt pocs euros però aquesta és sens dubte una de les mesures més ecològiques que et proposem.

8. Si estan pensant a comprar un cotxe elèctric, és el moment de fer-ho. Nissan, Smart i Tesla estan en plena campanya. Molts d'aquests cotxes tenen autonomia per fer viatges de fins a 400 quilòmetres, t'instal·len els carregadors a casa i encara que el desemborsament inicial és una mica més alt, s'amortitza en mesos. Un exemple: La companyia britànica de taxis Phoenix Taxis ha calculat un estalvi d'entorn de 5.900 euros a l'any usant un vehicle elèctric i no un de dièsel en la seva flota.

9. O pots usar el transport públic. Sens dubte és el més barat si vols evitar els embussos i sobretot si vols un estalvi substancial. Fes la prova durant dues setmanes i apunta el que t'has estalviat en combustible. Pot ser que estiguem parlant d'entre 40 i 80 euros (sempre segons l'ús que donis al cotxe). Si és així, pensa que usant el transport públic pots estalviar prop de 2.000 euros a l'any en comparació amb el que gastes amb el teu propi vehicle.

10. Stand by: els pilots encesos poden encarir la factura elèctrica entre un 5% i un 16%, per això el millor és que usis regletes de seguretat en les quals puguis connectar diversos endolls i apagar-la quan acabis d'usar-los.

I un consell, hi ha coses en les quals no hem d'estalviar en absolut: l'educació dels fills, roba esportiva adequada, en els passejos per les nostres ciutats, en la nostra salut... però sobretot no hem d'estalviar a ser amables amb els nostres veïns i a fer la vida més fàcil a la gent amb la qual vivim. En aquests casos: siguem generosos.